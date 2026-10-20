Afrique de l'Ouest: Le CILSS plaide pour des stocks régionaux au service des producteurs et des économies agricoles

Le secrétaire exécutif du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), Dr Abdoulaye Mouhamadou, a plaidé, mardi à Dakar, pour une stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire qui contribue à la protection des populations vulnérables tout en soutenant les revenus des producteurs et des éleveurs.

"La stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire doit permettre de protéger les populations vulnérables, tout en garantissant des débouchés rémunérateurs aux producteurs et aux éleveurs", a-t-il déclaré lors de la troisième réunion du comité de pilotage consacrée à ce processus.

Adoptée en 2012 dans le cadre de la politique agricole de la CEDEAO, la stratégie régionale de stockage vise à renforcer la résilience des systèmes alimentaires et à prévenir les crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales. La réserve régionale est opérationnelle depuis 2016.

Il a indiqué que la révision de cette stratégie doit notamment favoriser les achats locaux et régionaux, réduire les pertes après récolte et faciliter les échanges transfrontaliers.

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"Le stockage doit également contribuer à réduire les pertes après récolte et à créer des débouchés rémunérateurs pour les producteurs et les éleveurs", a-t-il souligné.

Pour le responsable du CILSS, les dispositifs de stockage ne doivent pas être envisagés uniquement comme des instruments d'assistance d'urgence.

"Ils doivent également contribuer à renforcer la résilience des économies agricoles et pastorales de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel", a-t-il dit.

Dans cette perspective, il a précisé que les achats locaux et régionaux, lorsqu'ils sont adaptés aux disponibilités et au fonctionnement des marchés, peuvent soutenir les producteurs tout en contribuant à l'approvisionnement des réserves de sécurité alimentaire.

Le Nigérien Abdoulaye Mouhamadou a également insisté sur la nécessité de valoriser les complémentarités entre les bassins de production de la sous-région et de faciliter les échanges transfrontaliers.

Il a indiqué qu'une meilleure articulation entre les mécanismes de stockage et les politiques de développement agricole permettrait ainsi de rapprocher les interventions d'urgence des objectifs de réduction des vulnérabilités, de protection des moyens d'existence et de renforcement de la cohésion sociale.

"Le CILSS entend contribuer à ces travaux en mobilisant son expertise, ses systèmes d'information et ses cadres de concertation. Il conduit également, avec le soutien financier de l'Union européenne, un exercice de prospective sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région à l'horizon 2050", a indiqué Dr Mouhamadou.

Le secrétaire exécutif du CILSS a estimé que la révision de la stratégie devait renforcer la complémentarité entre les stocks de proximité gérés par les organisations de producteurs, les réserves nationales et la réserve régionale de sécurité alimentaire, tout en améliorant leur articulation avec les plans nationaux de réponse.

Le commissaire aux Affaires économiques et à l'Agriculture de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Dehpué Yenpea Zuo, a également souligné la nécessité de clarifier les rôles des différents niveaux de stockage et de renforcer leur complémentarité.

La révision de cette stratégie est conduite conjointement par la CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le CILSS, avec l'appui des États membres et des partenaires techniques et financiers.