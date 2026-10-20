Sénégal: Diourbel - L'OFNAC mise sur l'accès à l'information pour renforcer la transparence

Diourbel — L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a tenu mardi, à Diourbel (centre), un comité départemental de développement (CDD) consacré à la vulgarisation des nouveaux textes relatifs à la bonne gouvernance, à la transparence et à la lutte contre la corruption, avec un accent particulier sur l'accès à l'information.

Cette rencontre a réuni les autorités administratives, les chefs de service, les élus locaux, les acteurs de la société civile et les partenaires, dans le but de renforcer leurs compétences et de s'approprier les réformes engagées par l'État.

Représentant le président de l'OFNAC, le professeur Mouhamed Bachir Niang a rappelé que les nouvelles dispositions concernent notamment la création de l'OFNAC, la déclaration de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et l'accès à l'information.

Il a souligné que l'accès à l'information existait déjà au Sénégal, mais que des insuffisances avaient été relevées, notamment des lenteurs et des réticences dans certaines administrations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif est de mieux organiser désormais ce dispositif et de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques.

Évoquant les lanceurs d'alerte, M. Niang a estimé qu'ils ne se limitent pas à effectuer un simple signalement, mais peuvent apporter des informations sur des faits "précis et graves, susceptibles de faciliter les enquêtes et de contribuer à la manifestation de la vérité".

Il a également annoncé que le principe de la création de bureaux de liaison de l'OFNAC dans les régions et les départements avait été validé par l'assemblée des membres de l'institution, afin de rapprocher ses services des citoyens.

Le préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop, a salué cette initiative, soulignant la nécessité de vulgariser ces textes auprès des acteurs territoriaux pour favoriser leur appropriation et leur application effective.