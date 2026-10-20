Sénégal: Le PNUD appelle à valoriser la diversité des parcours vers la réussite sociale

20 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La représentante résidente du PNUD au Sénégal, Catherine Phuong, a appelé, mardi, à déconstruire les préjugés sur les voies menant à la réussite sociale des jeunes, en valorisant la diversité de leurs parcours professionnels.

"On associe encore trop souvent la réussite des jeunes à quelques voies seulement. On parle d'acquérir un emploi de bureau, acquérir un diplôme ou partir. Partir à Dakar, partir à l'étranger", a déclaré Mme Phuong.

Elle s'exprimait lors du lancement de la campagne "Sama Yoon" (Ma voie, mon chemin), destinée à faire évoluer les perceptions sur les emplois et les parcours des jeunes.

La représentante résidente du PNUD au Sénégal a notamment cité les jeunes qui réussissent dans l'agriculture, l'élevage, le commerce, la livraison, la transformation de produits locaux ou encore le leadership communautaire, estimant que leurs expériences méritent davantage de visibilité.

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"Ces jeunes ne sont pas des exceptions", a-t-elle souligné, indiquant que le PNUD a rencontré, dans les différentes régions du Sénégal, des jeunes qui ont surmonté des difficultés et des échecs pour construire leur activité.

Catherine Phuong, représentante résidente du PNUD au Sénégal

Selon Mme Phuong, l'emploi des jeunes constitue une condition du développement humain durable, de la cohésion sociale et de la paix.

Elle a également insisté sur l'influence des représentations sociales dans les choix professionnels, estimant que la réussite de personnes issues de milieux similaires peut contribuer à élargir les ambitions des jeunes.

Pour sa part, le directeur de la Jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports, Alassane Diallo, a indiqué que cette campagne entend ouvrir des espaces d'expression aux jeunes, valoriser leurs témoignages et encourager le dialogue entre les générations.

Il a estimé que cette initiative ne devait pas se limiter à la diffusion de messages sur les réseaux sociaux, mais susciter une évolution des perceptions et des comportements.

"Changer le narratif sur la jeunesse, c'est donc changer notre manière collective de regarder l'avenir", a-t-il affirmé.

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