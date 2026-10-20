Ile Maurice: Sa mère perd la vie dans un accident de la route

La mère de la fillette de trois ans dont une vidéo avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux en août dernier est décédée dans un accident de la route, samedi 17 octobre. Elle se trouvait en compagnie de son époux, qu'elle avait épousé quelques mois auparavant. Selon les informations recueillies, l'enfant avait été confiée à sa grand-mère maternelle après l'intervention des autorités dans cette affaire. À la suite du décès, le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille a contacté les proches de la victime pour leur proposer un accompagnement psychologique.

Cette affaire avait retenu l'attention du public lorsque la vidéo montrant la fillette, habitant Henrietta, avait été largement partagée en ligne. Les images avaient soulevé des soupçons d'abus sexuels et de maltraitance, entraînant l'intervention immédiate des autorités compétentes. La Child Development Unit avait alors pris en charge la situation et conduit l'enfant à l'hôpital Victoria pour des examens. Les services concernés avaient également entrepris des démarches pour déterminer si la fillette avait effectivement subi des sévices.

Les vérifications effectuées n'auraient pas permis d'établir que l'enfant avait été victime d'abus ou de maltraitance. Par la suite, elle avait été confiée à sa grand-mère maternelle, auprès de laquelle elle résidait depuis. À l'époque, la mère avait contesté les accusations circulant sur les réseaux sociaux et exprimé son intention de porter plainte après la diffusion des images et des commentaires la visant. Quelques mois plus tard, la jeune femme a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu le samedi 17 octobre, dont les circonstances exactes restent à préciser. Elle était accompagnée de son mari.

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À la suite de ce décès, le ministère de l'Égalité des genres a proposé un soutien psychologique aux proches de la défunte, alors que la famille doit faire face à la disparition de la jeune mère, survenue peu de temps après une affaire qui avait nécessité l'intervention des services de protection de l'enfance. La fillette, confiée à sa grand-mère maternelle, se retrouve désormais privée de sa mère.