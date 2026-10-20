Ile Maurice: Yan de Maroussem - «Un petit pas peut devenir un grand mouvement»

interview

Yan de Maroussem a fait de la nature son terrain de prédilection et de son engagement pour les autres son motto. Du 28 octobre au 1eᣴ novembre, l'athlète de haut niveau chaussera ses baskets pour lever des fonds pour La Maison Sunflower de la fondation Hidden Disabilities Sunflower. Le défi que s'est fixé l'ambassadeur Small Step Matters est colossal : cinq jours consécutifs, 21 km par jour, cinq terrains différents pour une cause mise en lumière sur la plateforme solidaire www.smallstepmatters.org.

À l'occasion des dix ans de Small Step Matters, vous vous êtes engagé comme ambassadeur volontaire pour cette institution charitable. Quel bilan pouvez-vous tirer déjà de cette collaboration ?

Depuis que je suis ambassadeur volontaire à Small Step Matters, j'ai découvert une organisation qui transforme les petits pas en actions concrètes. À travers les Ti Balad notamment, nous avons pu marcher ensemble, découvrir notre environnement autrement, mais aussi ramasser des déchets et sensibiliser le public à la protection de nos espaces naturels. Ce qui me touche particulièrement, c'est cette idée que chacun peut contribuer à son niveau. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'extraordinaire pour avoir un impact. Un petit pas, lorsqu'il est partagé, peut devenir un grand mouvement. C'est exactement l'esprit dans lequel j'aime avancer.

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À 57 ans, d'où vous vient cette motivation sans cesse renouvelée pour concevoir des défis toujours plus originaux ?

Je crois que l'âge m'a surtout appris à donner davantage de sens à ce que je fais. J'ai toujours aimé repousser mes limites, mais aujourd'hui, le chrono ou la performance ne sont plus mes seules sources de motivation. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de créer des défis qui racontent quelque chose, qui transmettent un message et qui peuvent servir une cause. Le corps nous permet de vivre énormément de choses. Tant qu'il nous donne cette possibilité, j'ai envie de l'utiliser pour explorer, pour partager et pour inspirer. Et puis, je reste profondément curieux. Je me demande toujours : «Et si on essayait autrement ?» C'est probablement de là que viennent mes défis les plus originaux.

En quoi consistera le prochain défi ? Et quels en seront les principaux challenges ?

Du 28 octobre au 1eᣴ novembre, je vais courir 21 km pendant cinq jours consécutifs, mais chaque journée se déroulera sur une surface différente. Le premier jour, je courrai sur tapis roulant, le deuxième sur le gazon de Trou-auxCerfs, le troisième sur la route à Chamarel, le quatrième sur les sentiers du Morne-Brabant et le dernier sur le sable de l'Île-aux-Bénitiers. Cinq jours, cinq terrains, 105 km au total.

Le véritable challenge ne sera donc pas uniquement la distance. Ce sera d'enchaîner cinq efforts consécutifs en demandant chaque jour quelque chose de différent au corps : le mental sur le tapis, la stabilité sur le gazon, la régularité et la force mentale sur la route pentue, l'engagement physique sur le trail très technique et enfin l'adaptation au sable fin et mou. Mais surtout, je souhaite que ce soit un défi collectif. J'invite celles et ceux qui le souhaitent à venir courir ou marcher avec moi, sur une partie du parcours ou pendant une journée. L'idée est de partager le mouvement plutôt que de rechercher la performance individuelle.

Pourquoi ce choix de vous engager pour La Maison Sunflower et la reconnaissance des pathologies invisibles ? Pour vous, les problématiques liées à la santé mentale nous concernent tous et le temps d'immersion en pleine nature est une des clés parmi d'autres pour se préserver ?

Cette cause me touche profondément parce que certaines souffrances sont invisibles. On peut regarder quelqu'un et ne rien voir de son combat intérieur, de ses difficultés ou de sa fragilité. Pourtant, ces souffrances sont bien réelles. J'ai aussi une histoire personnelle avec cette réalité. Mon père, aujourd'hui décédé, a été victime de la maladie d'Alzheimer. J'ai donc été directement confronté à une maladie qui transforme progressivement une personne, mais dont les difficultés ne sont pas toujours visibles aux yeux des autres.

S'engager pour La Maison Sunflower, c'est donc pour moi contribuer à faire évoluer notre regard : apprendre à être plus attentif, plus compréhensif et plus bienveillant envers ceux dont le handicap ou la maladie ne se voit pas. Parfois, derrière une personne qui semble simplement distante, fatiguée, désorientée ou différente, il y a une histoire que nous ne connaissons pas. Je pense que la santé mentale nous concerne tous, à différents moments de notre vie.

La nature ne règle évidemment pas tout, et elle ne remplace ni les soins ni l'accompagnement professionnel lorsqu'ils sont nécessaires. Mais elle peut nous offrir un espace précieux pour respirer, ralentir, bouger et retrouver une forme de connexion avec nous-mêmes. Lorsque l'on marche dans la nature, que l'on respire profondément, que l'on écoute les sons autour de soi ou simplement que l'on avance sans regarder son téléphone, quelque chose change.

Pour moi, le mouvement est également essentiel. Le corps et l'esprit sont intimement liés. C'est ce que j'essaie de transmettre : avancer, bouger, se reconnecter à soi et aux autres. Parfois, il suffit simplement de faire le premier pas.

Un message en particulier à faire passer aux entreprises et aux citoyens pour soutenir votre défi et la cause choisie ?

Je dirais simplement : ne sous-estimons jamais la puissance d'un petit geste. Une entreprise peut soutenir financièrement le projet. Un citoyen peut faire un don, partager l'information ou simplement venir parcourir quelques kilomètres avec moi, ou avec les autres participants. Tous ces gestes ont de la valeur.

Mon défi représente 105 km, mais l'objectif est beaucoup plus grand que la distance que je vais parcourir. Il s'agit de mettre en lumière les handicaps invisibles, de soutenir La Maison Sunflower et de rappeler que derrière chaque personne se trouve une histoire que nous ne connaissons pas toujours. Alors, si chacun fait son petit pas, ensemble, nous pouvons aller très loin.

Bougeons pour nous. Avançons pour les autres.

Pour les contribuables individuels, à noter que toute donation électronique pour un montant maximal de Rs 100 000 à une institution charitable reconnue par la Mauritius Revenue Authority (comme Small Step Matters) sera déductible de la taxe.