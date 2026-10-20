Ile Maurice: La Cure Waves met le cap sur Rodrigues après avoir défié Orlando Pirates

Après avoir récemment porté haut les couleurs du football mauricien face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates, La Cure Waves SC poursuit sa préparation à Rodrigues. Du 21 au 28 octobre, le club profitera de ce stage pour affûter ses armes et disputer deux matchs amicaux.

La Cure Waves SC entend capitaliser sur son expérience récente sur la scène régionale. Après avoir fait la fierté de Maurice en affrontant Orlando Pirates, le club de La Cure met désormais le cap sur Rodrigues pour huit jours de préparation, du 21 au 28 octobre.

Au programme : travail physique, perfectionnement technique, ajustements tactiques et renforcement de la cohésion du groupe. Les joueurs alterneront deux séances quotidiennes, à 8 heures et à 16 heures. La vitesse, l'agilité, la coordination et les jeux réduits figureront également parmi les axes de travail, tandis que le staff procédera à une évaluation des joueurs.

Ce stage sera aussi l'occasion pour La Cure Waves de se mesurer à des formations rodriguaises. Le premier rendez-vous est fixé au samedi 24 octobre face à United North de Port-Mathurin. Trois jours plus tard, soit le mardi 27 octobre, les Mauriciens affronteront Rodrigues Rising, champion de Rodrigues, basé à Rivière-Coco.

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Ces deux rencontres amicales permettront au staff technique de jauger les joueurs en situation de compétition, de tester différentes options tactiques et de consolider les automatismes avant les prochaines échéances. Au-delà des résultats, ce déplacement représente une occasion de renforcer les liens entre les joueurs et de poursuivre le travail engagé après leur récente confrontation face à Orlando Pirates. L'objectif est de transformer cette expérience en un levier de progression collective.

Pendant huit jours de stage, La Cure Waves cherchera ainsi à conjuguer préparation physique, rigueur tactique et esprit d'équipe. Une démarche résumée par la devise du club : One Team - One Goal - One Ambition.

À Rodrigues, les deux matchs amicaux constitueront les principaux tests d'un groupe déterminé à poursuivre sa progression et à faire honneur au football mauricien.