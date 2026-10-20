Sénégal: Promotion des séries scientifiques - La Sps lance la troisième édition du concours national de physique

La Société physique du Sénégal (Sps) a lancé, le lundi 19 décembre 20226, à Bambey, la troisième édition de son concours national de physique réservé aux élèves des séries scientifiques (classe de première et terminale) et aux étudiants (Licence 2 des universités, écoles et instituts et classe préparatoire).

La cérémonie de lancement de la troisième édition a permis au président de la Sps de se prononcer sur l'importance de ce concours national. Le professeur Senghane Mbodji a précisé que leur objectif est de faire la promotion des disciplines et séries scientifiques, détecter les talents, démystifier la science afin d'aider les jeunes à s'orientent vers la science et la technologie.

« Si on ne le fait pas il y aura moyen d'ingénieurs et de techniciens. Aujourd'hui, nous produisons à peu près 1.000 ingénieurs par an ce qui est dérisoire et insignifiant si on fait la comparaison avec un pays comme la Tunisie qui produit plus 8.000 ingénieurs », a-t-il déclaré devant les journalistes.

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Le recteur chargé des études de l'Université Alioune Diop a également insisté sur la nécessité de former encore des scientifiques pour qu'il y ait des enseignants-chercheurs du supérieur et des médecins dans les hôpitaux. « Les sciences ne sont pas difficiles, mais il faut qu'on mette en place un cadre permettant de faciliter la transmission des connaissances et adopter une nouvelle posture pour que l'élève puisse réussir et à prendre les sciences correctement », a-t-il ajouté.

Pour la troisième édition du concours national de physique, la Sps a apporté une innovation en rendant l'accès à tous les potentiels élèves et étudiants concernés. Le dépôt des candidatures est ouvert du 19 octobre au 19 novembre. Après cette première phase, le comité de sélection va retenir les meilleurs qui prendront part au concours le 15 décembre 2026 à l'Ucad. Les épreuves porteront sur les aspects suivants : fondement de la physique, compréhension des phénomènes physiques, culture générale en physique et esprit d'innovation.