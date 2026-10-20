Sénégal: Élevage - La Haute Autorité du Waqf lance son programme de distribution de chèvres

La Haute Autorité du Waqf (HAW) et Heifer International Sénégal ont procédé, mardi 20 octobre 2026, à Aéré Lao, dans le département de Podor, à la première remise d'animaux dans le cadre du Waqf agricole public d'élevage de chèvres (WAPEC). Le projet prévoit la distribution progressive de 1 000 chèvres et 100 boucs à 2 000 femmes et jeunes regroupés au sein de 100 groupements dans dix communes des départements de Podor et de Koungheul.

Au total, 100 chèvres et 10 boucs ont été remis aux bénéficiaires d'Aéré Lao. Dans le département de Podor, le programme prévoit le placement de 500 chèvres et 50 boucs dans cinq communes : Aéré Lao, Doumga Lao, Gamadji Saré, Guédé Village et Madina Ndiathbè.

D'un coût global de 148,4 millions de francs CFA, le WAPEC repose sur le principe du waqf, un mécanisme de solidarité qui vise à préserver et à faire fructifier un bien au bénéfice de la communauté. Ainsi, chaque famille bénéficiaire devra transmettre à une autre famille le même nombre d'animaux reçus, tout en partageant les connaissances acquises. Le dispositif vise à assurer la continuité du projet et à élargir progressivement le nombre de bénéficiaires.

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« Le waqf, c'est cette aumône qui continue, sadaqah jariyah. On donne une fois, et le bien continue de servir, longtemps après nous », a expliqué le directeur général de la Haute Autorité du Waqf, Dr Ahmed Lamine Athie, invitant les bénéficiaires à prendre soin des animaux pour permettre leur transmission à d'autres familles.

Pour sa part, le directeur national de Heifer International Sénégal, Dr Daouda Ndao, a insisté sur la nécessité d'assurer la pérennité de cette chaîne de solidarité. L'organisation est chargée de la mise en oeuvre technique du projet, tandis qu'Al Rahma Microfinance accompagnera les groupements dans le financement de leurs activités génératrices de revenus, à travers des mécanismes conformes à la Charia et sans intérêt.

La mise en place du programme a été précédée de plusieurs mois de préparation. Dans le département de Podor, les rencontres organisées dans 50 villages ont mobilisé 1 854 personnes, dont 1 684 femmes. Les groupements ont notamment bénéficié de formations en leadership, en gouvernance, en genre et en bonnes pratiques d'élevage. Ils ont également mis en place des systèmes d'épargne et de crédit et commencé des activités de fabrication de savon.

La sécurisation du cheptel constitue un autre volet du dispositif. Le lundi 19 octobre, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (CNAAS) a procédé à l'identification des animaux par des boucles portant chacune un numéro unique, permettant leur traçabilité et leur couverture par une assurance bétail.

Cette assurance couvre, pendant un an, les risques de mortalité prévus au contrat. En cas de sinistre couvert, l'éleveur peut percevoir une indemnisation équivalant à 80 % de la valeur assurée de l'animal. Grâce à une subvention de l'État du Sénégal couvrant 50 % de la prime, la contribution de l'éleveur est ramenée de 8 % à 4 % de la valeur de l'animal.

Présidant la cérémonie, l'adjoint au préfet du département de Podor, Ousmane Sidibé, a salué une initiative contribuant à la lutte contre la pauvreté, à la solidarité et à la souveraineté alimentaire. Il a souhaité que le programme puisse, à terme, bénéficier à d'autres communes du département.