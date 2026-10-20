Sénégal: Incendie au marché Corona - Un décès et plus d'une soixantaine de cantines calcinées

Un violent incendie survenu dans la nuit du lundi 19 octobre au marché Corona de Tambacounda a coûté la vie à un commerçant et causé d'importants dégâts matériels. Plusieurs cantines, boutiques et magasins ont été ravagés par les flammes. L'installation électrique anarchique et l'encombrement des voies d'accès sont pointés du doigt.

Le drame s'est produit dans la nuit du lundi 19 octobre, sur les coups de 21 heures. Alors que les flammes dévoraient les commerces, un commerçant âgé, surnommé Pa Diallo, a tenté de porter secours à sa voisine. Mais son geste de solidarité lui a été fatal. Après avoir inhalé une importante quantité de fumée, il a été victime d'un étouffement. Évacué à l'hôpital par les secours intervenus sur les lieux, il y a finalement rendu l'âme.

Au lendemain du sinistre, le marché Corona présentait un spectacle de désolation. Plusieurs cantines, boutiques et magasins ont été réduits en cendres. Sur le sol, des cahiers à moitié calcinés, des mèches de cheveux, des crèmes, des parfums et des vêtements témoignaient de la violence des flammes. Plus d'une soixantaine de cantines ont été dénombrées. De nombreux commerçants ont ainsi vu leurs marchandises partir en fumée. « Hier seulement, j'ai fait l'inventaire de ma marchandise dans mes quatre boutiques. On était à 20,5 millions de FCFA. Tout ça a été emporté par les flammes », confie Aïssatou Ba. Même son de cloche pour Seydou Diallo, qui soutient avoir perdu l'équivalent de 18 millions de FCFA dans ses deux cantines.

Si l'origine exacte de l'incendie reste à déterminer, plusieurs témoignages mettent en cause l'installation électrique du marché, jugée anarchique. Selon des commerçants, un seul poteau équipé de deux compteurs assurerait l'alimentation électrique de l'ensemble du marché, ce qui soulève des interrogations sur la sécurité des installations.

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L'intervention des sapeurs-pompiers a également été compliquée par l'encombrement des voies d'accès, qui aurait retardé leur progression vers les foyers de l'incendie. C'est une situation que déplore le délégué du marché, Mamadou Camara. « J'ai toujours demandé aux commerçants de libérer les voies et de ne pas s'y installer, mais ils ne m'écoutent pas. Les sapeurs-pompiers sont venus, mais ils ont eu beaucoup de difficultés à accéder aux lieux et à éteindre le feu », regrette-t-il.

Ce nouveau sinistre relance ainsi la question de la sécurité au marché Corona, notamment la conformité des installations électriques et la nécessité de maintenir les voies de circulation dégagées pour faciliter l'intervention des secours.