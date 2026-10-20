Sénégal: Parcelles assainies - Un suspect de tentative de meurtre arrêté lors d'une opération de police.

Le Commissariat d'arrondissement des Parcelles assainies a interpellé 51 individus lors d'une opération coup de poing menée dimanche 18 octobre 2026 dans son secteur de compétence. L'intervention a également permis l'arrestation d'un suspect recherché pour tentative de meurtre.

Les personnes interpellées sont poursuivies pour diverses infractions. Parmi elles, 25 ont été conduites au commissariat pour vérification d'identité, quatre pour ivresse publique et manifeste, 14 pour racolage et non-inscription au fichier sanitaire, une pour détention de crack, deux pour trafic de chanvre indien et quatre pour détention et usage de chanvre indien et de haschisch. Une autre personne a été arrêtée pour flagrant délit de vol.

Dans le cadre de cette opération, les policiers ont notamment saisi 125 grammes de chanvre indien et 11 cornets auprès de personnes soupçonnées de trafic. Deux autres cornets et une boulette ont également été retrouvés dans une affaire de détention et d'usage de chanvre indien et de haschisch.

Par ailleurs, 14 jeunes filles ont été interpellées à la Cité Mixa pour non-inscription au fichier sanitaire, racolage et trouble à l'ordre public.

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L'opération a également permis de mettre la main sur un individu recherché pour tentative de meurtre. Dans la nuit du 11 octobre, vers Grand Médine, il aurait poignardé un homme à la poitrine à l'aide d'un objet tranchant avant de prendre la fuite. Grièvement blessée, la victime avait été évacuée en urgence par les sapeurs-pompiers.

Les investigations menées par les services de police ont permis de localiser le suspect dans la nuit de samedi, à proximité du stade Léopold Sédar Senghor, où il a été interpellé puis conduit au commissariat.