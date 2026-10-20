Sénégal: Concours « Impact PME Innovation » & « Lingeer Tech » - 350 candidats auditionnés pour la sélection des futurs lauréats

Au total, 350 candidats sur 3 116 inscriptions ont été retenus pour les auditions des deux concours d'entrepreneuriat, «géné. Selon une note de l'Adepme rendue publique mardi, 250 PME présélectionnées sur 853 dossiers soumis pour la première compétition et 100 entrepreneures présélectionnées sur 103 dossiers soumis pour la deuxième.

Du 14 au 16 octobre 2026, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises du Sénégal (Adepme) a organisé les auditions des candidats présélectionnés aux concours nationaux « Impact PME Innovation » et « Lingeer Tech », consacrés respectivement au soutien à l'innovation entrepreneuriale et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin.

« Les deux concours ont enregistré 3 116 inscriptions, dont 956 dossiers de candidature soumis. À l'issue de la présélection, 350 candidats ont été retenus pour les auditions : Impact PME Innovation : 250 PME présélectionnées sur 853 dossiers soumis ; Lingeer Tech : 100 entrepreneures présélectionnées sur 103 dossiers soumis », renseigne l'Adepme.

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Durant ces trois jours, les candidats ont présenté leurs projets devant sept jurys, exposant le caractère innovant de leurs solutions, la viabilité de leurs modèles économiques ainsi que leurs perspectives de développement et de création d'emplois. Cette phase d'évaluation vise, selon l'agence, à apprécier le potentiel des projets et leur capacité à répondre aux exigences de croissance des entreprises.

Il convient de noter qu'à l'issue du processus de sélection, 100 lauréats seront retenus, soit 50 pour chaque concours. Ils bénéficieront d'un appui financier et d'un accompagnement technique adaptés à leurs besoins, afin de soutenir le développement de leurs activités.