Congo-Kinshasa: ZAMII 2026 - Le pays plaide pour une gouvernance minière transparente et des chaînes de valeur régionales

Le ministre congolais des Mines, Louis Watum Kabamba, représentant le chef de l'État, a plaidé lundi 19 octobre à Lusaka, en Zambie, pour le développement de chaînes de valeur régionales, une gouvernance minière transparente et une meilleure redistribution des revenus issus de l'exploitation minière au profit des communautés.

Louis Watum Kabamba s'exprimait à l'ouverture du Zambia Mining and Investment Insaka (ZAMII) 2026, organisé sous le thème : « Transformer le paysage minier africain : chaînes de valeur régionales, prospérité partagée et autonomisation des communautés ».

À cette occasion, la République démocratique du Congo a réaffirmé son engagement en faveur d'une coopération minière régionale axée sur la transformation locale des ressources et la création de valeur ajoutée sur le continent africain.

Dans son allocution, Louis Watum Kabamba a également insisté sur la nécessité d'améliorer les infrastructures et de fluidifier les échanges transfrontaliers entre la RDC et la Zambie, notamment au poste frontalier de Kasumbalesa, considéré comme un point stratégique pour le commerce régional.

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Le ministre a souligné l'importance de renforcer la compétitivité des économies congolaise et zambienne à travers une meilleure intégration des chaînes d'approvisionnement et des investissements dans les infrastructures.

Pour la RDC, l'ambition est de transformer les ressources minières en opportunités de développement industriel, de création d'emplois et de prospérité partagée.

« Transformer nos ressources en industries, nos industries en emplois et nos emplois en prospérité pour nos peuples », a déclaré le ministre des Mines.

À travers sa participation au ZAMII 2026, la RDC réaffirme sa volonté de consolider son partenariat stratégique avec la Zambie afin de faire des ressources minérales un levier d'industrialisation, de création d'emplois qualifiés et de développement durable.

Les autorités congolaises défendent ainsi une approche fondée sur la complémentarité économique entre les deux pays et sur la transformation des minerais en Afrique plutôt que leur simple exportation à l'état brut.

Rencontre avec le président zambien

En marge de la cérémonie d'ouverture du forum, le ministre des Mines a participé à une réunion à huis clos avec le président zambien, Hakainde Hichilema, aux côtés notamment de ses homologues zambien et botswanais, de l'ambassadeur de la RDC en Zambie et du président de la Chambre des Mines.

Louis Watum Kabamba a ensuite pris part à la visite officielle des stands d'exposition, consacrés aux innovations et aux opportunités d'investissement dans le secteur minier africain.

Pour la RDC, cette participation au ZAMII 2026 constitue une nouvelle occasion de promouvoir une exploitation minière génératrice de valeur ajoutée locale et bénéfique aux populations, tout en renforçant la coopération régionale dans un secteur stratégique pour l'économie du continent.