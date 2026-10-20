Congo-Kinshasa: Création du FRN - Clément Kanku appelle les Congolais à défendre l'unité du pays

Le président du mouvement Le Renouveau, Clément Kanku, appelle les Congolais à se mobiliser pour préserver l'unité nationale face à la crise sécuritaire qui persiste dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Réagissant à la transformation de l'AFC-M23 en Front pour la refondation de la nation (FRN), l'homme politique estime que le moment est venu pour les Congolais de faire bloc afin de contrer tout projet visant à diviser le pays.

Selon Clément Kanku, la défense de l'intégrité territoriale de la RDC doit constituer une priorité pour l'ensemble des forces vives de la nation, quelles que soient leurs sensibilités politiques.

Il considère que la situation actuelle exige une prise de conscience collective et un engagement patriotique en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la souveraineté du pays.