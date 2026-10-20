Sénégal: BRVM - Troisième journée de baisse ininterrompue des indices phares ce mardi 20 octobre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 20 octobre 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré leur troisième journée de baisse ininterrompue.

L'indice de référence de la Bourse, le BRVM composite a ainsi cédé 0,94% à 524,52 points contre 529,51 points la veille. L'indice BRVM 30 est aussi en repli de 0,84% à 254,01 points contre 256,17 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en régression de 1,00% à 194,26points contre 196,22 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est replié de 0,24% à 370,16 points contre 371,06 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,94 % à 211,31 points contre 213,32 points la veille.

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La valeur totale des transactions s'est établie à 8,075 milliards de FCFA contre 1,937 milliard de FCFA le 19 octobre 2026, soit une hausse de 6,138 milliards.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 195,539 milliards, passant de 20 764,665 milliards de FCFA la veille à 20 569,126 milliards de FCFA ce mardi 20 octobre 2026.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 29,444 milliards, en s'établissant à 13 473,460 milliards de FCFA contre 13 472,560 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ONATEL Burkina Faso (plus 7,41% à 3 115 FCFA), BOA Niger (plus 6,67% à 4 800 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 3 000 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 4,53% à 7 850 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 3 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,03% à 1 720 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (moins 6,79% à 12 010 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 6,31% à 5 200 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,19% à 1 895 FCFA) et TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 5,48% à 3 450 FCFA).