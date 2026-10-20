Tunisie: Asma Jabri s'allie à la CONECT pour éradiquer les jardins d'enfants anarchiques et moderniser le secteur

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a examiné avec le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Aslan Ben Rejeb, les moyens de développer le secteur des crèches et des jardins d'enfants ainsi que les mécanismes pour élever la qualité des prestations destinées à la petite enfance.

Selon un communiqué officiel diffusé par le département, cette séance de travail organisée ce mardi 20 octobre 2026 au siège du ministère a été dédiée à l'examen des orientations stratégiques et des grands projets relatifs à l'appui à l'investissement et à la modernisation des programmes pédagogiques. Les discussions ont également porté sur les instruments de contrôle nécessaires pour lutter contre les espaces anarchiques et informels qui s'activent en marge du secteur réglementé.

Asma Jabri a mis en exergue l'importance de l'approche participative et de la concertation continue avec les structures du secteur privé afin d'optimiser la couverture géographique des services de l'enfance. Elle a souligné que ce domaine constitue un secteur stratégique et un créneau d'investissement d'avenir exigeant une convergence des efforts pour le structurer conformément aux priorités nationales, de manière à consacrer l'intérêt supérieur de l'enfant et à soutenir les familles tunisiennes.

Dans nos archives Forte chute du tourisme aux États-Unis en mars : la plus forte baisse depuis la pandémieLa rencontre, qui s'est déroulée en présence de Nabila Miladi, présidente du groupement professionnel des jardins d'enfants et des crèches ainsi que de plusieurs dirigeantes de groupements régionaux, a permis de passer en revue les préoccupations des professionnels de la filière et de formuler un ensemble de propositions et de recommandations visant à assainir le secteur et à en améliorer les services.

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