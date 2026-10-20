Tunisie: Budget économique 2027 - L'État cible la création de 500 sociétés communautaires et le financement de la moitié d'entre elles

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le gouvernement tunisien ambitionne de porter à 500 le nombre de sociétés communautaires au cours de l'année 2027. Il tend aussi à garantir le financement effectif de 250 d'entre elles. Selon le document du projet de budget économique, ces objectifs s'insèrent dans le cadre des orientations stratégiques visant à moderniser l'écosystème des entreprises communautaires, à maximiser leur rôle dans la création d'emplois et à stimuler l'initiative collective.

Cette démarche repose sur l'optimisation des conditions de constitution de ces structures et sur un accompagnement renforcé pour faciliter leur entrée en exploitation réelle, consolidant ainsi leur pérennité et leur contribution à la production de richesse nationale.

Les orientations déclinées dans ce rapport mettent l'accent sur l'amélioration de l'accès aux canaux de financement et aux circuits de commercialisation. Le plan prévoit également de consolider la ligne de crédit spécifiquement allouée aux sociétés communautaires, parallèlement à l'instauration d'un mécanisme d'autofinancement adossé aux ressources du Fonds national de l'emploi.

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Par ailleurs, des conventions de partenariat seront conclues avec les institutions financières afin de diversifier les sources de capitaux et de déployer des instruments de crédit parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de ces structures.

Dans nos archives L'hôpital de Mazzouna se dote de nouveaux médecins, infirmiers et équipements médicauxLe programme intègre en outre l'élaboration d'un guide méthodologique destiné à assurer une assistance administrative, juridique, technique et financière systématique pour prémunir les bénéficiaires contre les obstacles conjoncturels ou structurels majeurs.

Le gouvernement prévoit le développement d'une plateforme numérique entièrement dédiée au marketing et à la distribution, afin de démultiplier les opportunités de promotion et d'étendre la visibilité des produits et services générés par ces entreprises communautaires sur le marché.

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