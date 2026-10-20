Tunisie: Intempéries - Le ministère de l'Intérieur appelle à la plus grande prudence face aux risques de fortes pluies

Face aux prévisions alarmantes de l'Institut National de la Météorologie pour la journée du 20 octobre 2026, annonçant d'importantes précipitations sur le nord du pays et les gouvernorats du Grand Tunis, le ministère de l'Intérieur a lancé un appel solennel à la population. Les autorités exhortent l'ensemble des citoyens à faire preuve d'une vigilance accrue et à respecter strictement les règles de sécurité face au risque d'inondations et de crues soudaines.

Afin de prévenir tout incident, les services de sécurité recommandent d'éviter toute traversée des oueds et des cours d'eau, de ne pas s'aventurer sur les chaussées submergées et de s'éloigner impérativement des zones basses, indépendamment du niveau d'eau visible.

La population est également invitée à se tenir à bonne distance des structures électriques endommagées par les intempéries et à ne pas entraver la circulation des véhicules d'urgence et de secours. Enfin, tout en consultant régulièrement les bulletins d'information officiels, les citoyens sont encouragés à composer sans hésiter les numéros d'urgence mis à leur disposition au moindre danger.