Tunisie: Coopération culturelle - La Cité de la culture et les JMC intègrent la Route de la Soie

Cette double intégration vient enrichir la représentation tunisienne déjà active au sein du réseau, où figurent notamment le Festival international de Carthage (FIC) et les Journées théâtrales de Carthage (JTC), mais aussi des manifestations patrimoniales phares comme le Carnaval d'Aoussou à Sousse et le Festival international des Oasis de Tozeur.

La présence de la Tunisie au sein des grands réseaux culturels internationaux s'intensifie. Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, samedi dernier, l'adhésion officielle de la Cité de la culture Chédli Klibi ainsi que les Journées musicales de Carthage (JMC) au Réseau des festivals d'arts de la Route de la soie (The Network of Silk Road Arts Festivals-Nsraf).

Délivrés par le conseil d'orientation du réseau sous l'égide du Centre du Festival international des arts de Shanghai (Csiafc) -- organe pilote de cette plateforme mondiale basée en Chine --, ces certificats d'adhésion marquent une nouvelle étape dans le rayonnement de la scène artistique nationale.

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Cette double intégration vient enrichir la représentation tunisienne déjà active au sein du réseau, où figurent notamment le Festival international de Carthage (FIC) et les Journées théâtrales de Carthage (JTC), mais aussi des manifestations patrimoniales phares comme le Carnaval d'Aoussou à Sousse et le Festival international des Oasis de Tozeur.

Pour le ministère, cette démarche répond à une vision stratégique ancrée dans la coopération multilatérale. L'objectif est triple : nouer des partenariats internationaux durables, stimuler les partages d'expertises entre acteurs de la création et offrir une vitrine d'envergure globale aux talents tunisiens.

Fondé en 2017 sous l'impulsion du Festival de Shanghai, le Nsraf réunit à ce jour près de 200 institutions et festivals répartis dans plus de 50 pays, s'imposant comme l'un des carrefours majeurs d'échange et de coproduction pour le spectacle vivant à l'échelle mondiale.