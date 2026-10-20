Tunisie: Ligue des champions - L'EST perd la manche aller face à Asswehly - Prudence excessive et mental défaillant !

Se montrant trop prudents, les "Sang et Or" ont laissé libre cours dans la manoeuvre à leurs adversaires. Une prudence démesurée qui a fini par leur coûter cher. Aussi, les joueurs sont tombés dans le piège de la provocation.

La Presse --L'arbitre du match, Jean-Pierre Nguiene Bissila, a, certes, cassé le rythme de jeu en première mi-temps, notamment, en ne ratant pas l'occasion, à tort ou à raison, d'accorder des coups francs, les joueurs de l'Espérance l'ont aidé dans sa tâche en tombant dans le piège de la provocation. Aussi, sur le penalty accordé à Asswehly, aussi sévère soit-il, Nidhal Laifi, par négligence, est fautif. Il a levé un peu trop le pied, se montrant dangereux vis-à-vis de son adversaire.

On a beau dire que l'arbitre a offert un penalty à Asswehly, Nidhal Laifi l'a aidé dans sa tâche par... sa naïveté. Venons-en à présent au déroulement de ce match aller que Pablo Franco et ses joueurs n'ont pas su négocier. D'abord, en se montrant excessivement prudents dès les premières minutes de la rencontre. On aurait compris que le technicien espagnol voulait tâter le terrain au début du match, voire chercher à absorber la pression de l'adversaire, mais au-delà de dix minutes, un quart d'heure tout au plus, c'est permettre à l'adversaire de gagner en confiance, prendre ses marques et, par conséquent, finir par imposer son rythme et c'est ce qui s'est passé.

Le cadeau inespéré !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En deuxième mi-temps et alors que les Espérantistes étaient censés développer, enfin, leur style de jeu habituel, la négligence de Nidhal Laifi a offert l'opportunité inespérée de permettre à la formation libyenne de prendre le dessus. Un penalty qu'Ayoub Ayed a su exploiter à la 63'. Après ce but, Pablo Franco était censé jouer de suite toutes ses cartes.

Lire aussi CA - Joie démesurée après le nul devant TP Mazembé : Rien n'est encore joué !Sauf qu'il a mis 13 minutes avant de faire entrer Abdramane Konaté à la place de Mohamed Haj Mahmoud et 20 autres minutes pour incorporer le trio Florian Danho-Moez Haj Ali-Maël Fernandez à la place de Hamza Rafia, Imad Faraj et Hazem Mastouri.

Huit minutes de temps réglementaire étaient insuffisantes pour pouvoir espérer changer la donne d'autant que, servi sur un plateau par Danho, Moez Haj Ali a laissé filer l'opportunité d'égaliser avec une frappe qui frôla le montant gauche (85').

Et comme cela ne suffisait pas, les joueurs de l'Espérance sont tombés dans le piège de l'énervement, Hazem Mastouri notamment, mais aussi et surtout Youssef Belaïli, qui a reçu un deuxième avertissement après le coup de sifflet final pour avoir protesté auprès de l'arbitre. Il sera, de ce fait, suspendu au match retour pour somme d'avertissements. Belaïli ne mérite pas son brassard de capitaine.

Partager Publier Partager