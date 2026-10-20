Tunisie: CA - Joie démesurée après le nul devant TP Mazembé - Rien n'est encore joué !

La Presse --L'image est vraiment frustrante pour un club de la classe du CA après le match du TP Mazembé : des joueurs en liesse démesurée, se joignant aux quelques supporters présents sur place et déchaînés comme si un titre était brandi. Ce 1-1 est très bon à prendre, mais on rappelle que c'est le match aller et que rien n'est encore joué. L'euphorie des joueurs, l'enthousiasme de trop de l'entraîneur et du vice-président du CA dans les vestiaires sont-ils si justifiés ? Le CA, malgré une certaine absence de la scène continentale, reste quand même un club de renom. Faire 1-1 au bout d'un match où Kanzari a choisi d'aligner tous ses étrangers (chose qui l'a empêché de jouer la carte du banc des remplaçants en seconde période) et qui a surtout choisi de défendre bas, d'attendre au risque d'encaisser des buts, doit être apprécié à sa juste valeur. Et en plus, c'est un match aller. La qualification se jouera à Radès devant le public clubiste.

Alors pourquoi toute cette euphorie qui risque de perturber les têtes ? De plus, le retour ne sera pas facile, la TP Mazembé est une bonne équipe qui peut se qualifier à Radès. Un entraîneur avisé doit être plus sobre et plus retenu, lui et ses joueurs. Encore une fois, c'est un match aller à Lubumbashi et pas un match retour. Un peu de calme, et surtout un peu de retenue et d'humilité pour l'intérêt du CA avant le match de Radès.

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