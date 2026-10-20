Tunisie: Transport public - Bientôt, une application mobile pour suivre les horaires en temps réel

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère du Transport, en partenariat avec le ministère des Technologies de la communication, prévoit de mettre en place un système intégré d'aide à l'exploitation et d'information des voyageurs au sein des entreprises nationales et régionales de transport.

Le projet sera financé par le Fonds de développement des communications et des technologies de l'information et de la communication (Fond TIC).

Ce dispositif permettra aux voyageurs de consulter en temps réel les horaires actualisés et les heures d'arrivée prévues des moyens de transport aux stations. Il proposera également des itinéraires optimisés pour faciliter les déplacements.

Les informations seront accessibles à travers des écrans installés dans les principales stations ainsi qu' une application mobile pour smartphones et un portail en ligne dédié à l'information des voyageurs.

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Le projet prévoit également la mise à disposition de services d'aide à l'exploitation au profit des entreprises de transport concernées.

Dans ce cadre, le ministère des Technologies de la communication a annoncé, mardi 20 octobre 2026, le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation du projet.

L'avis est disponible sur le portail national des marchés publics TUNEPS.

Lire l'article original sur La Presse.

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