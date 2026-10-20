Tunisie: Suite au match Swhely SC-Espérance de Tunis - La chaîne Libya Sport TV présente ses excuses à l'EST

La chaîne Libya Sport a publié, mardi 20 octobre 2026, un communiqué explicatif concernant les commentaires du commentateur et des analystes présents en studio lors du match entre Swehly SC et l'Espérance sportive de Tunis (EST).

La chaîne a présenté ses excuses au club tunisien à la suite des propos tenus par le commentateur lorsqu'il a cité le nom du gardien espérantiste Béchir Ben Saïd. Elle a reconnu une erreur contraire aux règles professionnelles.

Par ailleurs, Libya Sport a précisé que les déclarations de certains analystes et invités du plateau relevaient de leurs opinions personnelles et ne reflétaient pas la position de la chaîne.

Elle a réaffirmé son respect envers l'Espérance de Tunis ainsi que son attachement aux relations fraternelles entre les peuples tunisien et libyen.

Plus tôt dans la journée, l'Espérance de Tunis avait publié un communiqué pour dénoncer les propos du commentateur et des invités du plateau d'analyse. Le club avait alors demandé à la chaîne libyenne de présenter des excuses officielles et publiques.