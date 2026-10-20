Tunisie: Le budget de l'État pour 2027 estimé à 68 milliards de dinars

Le budget de l'État tunisien pour l'exercice 2027 s'élèvera à environ 68 milliards de dinars, selon les crédits consacrés à la subvention figurant dans le projet de loi de finances 2027.

L'examen du texte entre dans sa phase active cette semaine. Les sessions conjointes entre la Commission des finances de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et celle du Conseil national des régions et des districts débuteront ce jeudi 22 octobre.

Ces travaux parlementaires conjoints précèdent une série d'auditions prévues avec le ministre des Finances, destinées à détailler les grands équilibres budgétaires et les orientations économiques du gouvernement pour l'année 2027.