Tunisie: L'Étoile renoue avec le succès - La confiance retrouvée

Après une série de résultats décevants, l'Étoile Sportive du Sahel a retrouvé le chemin de la victoire à Béja. Un succès précieux, acquis dans la douleur, qui redonne de l'air aux hommes de Cristian Bracconi.

Il était temps que l'ESS retrouve le sourire. En déplacement à Béja, les Etoilés avaient besoin de points pour mettre fin à leur mauvaise série et retrouver un peu de sérénité. Mission accomplie, même si les dernières minutes ont donné quelques sueurs froides aux supporters étoilés. Le manque de réalisme aurait pu coûter cher. Abid, notamment, aurait pu mettre ses coéquipiers à l'abri et leur éviter une fin de match sous tension.

Mais l'essentiel est acquis : trois précieux points qui permettent d'envisager la suite avec davantage de confiance. Plusieurs joueurs ont contribué à ce succès. Sabri Ben Hassen s'est distingué par ses interventions décisives devant les tentatives béjaoises, tandis qu'Achref Ben Dhiaf a signé le geste de la rencontre avec une frappe somptueuse en pleine lucarne pour offrir le break à son équipe.

Bracconi maintient le cap

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Plutôt que de bouleverser son onze, l'entraîneur français a privilégié la continuité, avec quelques ajustements ciblés. La titularisation d'Oscar et la relance de Bouslama illustrent cette approche. Après la rencontre, Bracconi a exprimé sa satisfaction. Il a également justifié ses choix par « les exigences tactiques et la nécessité de gérer un effectif jeune, soumis aux contraintes physiques et aux risques de blessure ». Le maintien d'Oscar répondait notamment à son apport dans les duels et sur les phases arrêtées défensives. En fin de match, l'entrée de Dagdoug visait à renforcer l'axe défensif pour préserver l'avantage. « Je n'ai jamais douté de mon effectif.

Je ne doute pas de mon équipe», a affirmé le technicien, convaincu du potentiel de son groupe. Selon lui, les résultats n'ont pas toujours reflété les prestations de l'ESS, pénalisée par la maladresse et le manque de réussite.

Kechrida appelle à la mobilisation

Le capitaine Wajdi Kechrida a également insisté sur la nécessité de rester unis et de tirer les enseignements des échecs. Il a estimé que l'équipe n'a pas été réellement mauvaise depuis l'entame du championnat, mais il comprend la colère du public, pour qui «l'Etoile n'est pas à sa place au niveau du classement».

Dans une période compliquée, le soutien du public et la solidarité du groupe seront essentiels pour retrouver une dynamique positive. À Béja, l'Étoile n'a pas tout réussi, mais elle a retrouvé sa confiance.

Abid et Ben Dhiaf ont confirmé leur importance, Sabri Ben Hassen a répondu présent et Bracconi a vu ses choix récompensés. L'entrée remarquée de Smichi en toute fin de match aurait pu même valoir un second break au score, avec un but tout fait passé au-dessus... Le plus dur commence maintenant : gagner en réalisme, mieux gérer les fins de match et enchaîner les résultats positifs. Cette victoire constitue certainement une bouffée d'oxygène. Aux Étoilés de la transformer en véritable point de départ.