Tunisie: Repas scolaires, transport, lutte contre la violence scolaire... - Les mesures prévues par le PLF 2027

Le document du projet de budget économique pour l'année 2027 comprend un ensemble de programmes et mesures visant à renforcer la justice sociale dans le secteur éducatif à travers la poursuite du développement des mécanismes d'inclusion scolaire, la lutte contre le décrochage et la violence dans les établissements scolaires ainsi que l'amélioration des services et la modernisation de l'administration scolaire.

Concernant l'inclusion scolaire, les orientations prévoient le développement des programmes et des mécanismes d'inclusion notamment, à travers l'élaboration d'un guide intitulé « Les apprenants à besoins spécifiques « , l'amélioration des méthodes pédagogiques, la mise en place d'une plateforme numérique de suivi des élèves inclus et le renforcement de la coordination avec les centres spécialisés.

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, les programmes portent sur la poursuite du programme de « la deuxième chance » avec la création d'une nouvelle section à Mahdia, le repérage des élèves menacés d'échec scolaire et la mise en oeuvre d'un programme visant à lutter contre ce phénomène.

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Le programme « établissements éducatifs plus sécurisés » se poursuivra également dans le cadre des efforts visant la lutte contre la violence en milieu scolaire à travers le renforcement de la plateforme d'écoute et de l'Observatoire « Aïn » et la sécurisation des établissements scolaires.

Une conférence nationale consacrée aux nouveaux phénomènes et comportements sera organisée, afin de renforcer la prévention et la lutte contre les comportements pouvant affecter le milieu scolaire.

Par ailleurs, les efforts se poursuivront afin de fournir des repas scolaires à près de 300 000 élèves bénéficiant d'un repas froid et à 4 000 élèves bénéficiant d'un repas chaud. Les cantines scolaires pourront accueillir environ 133 000 élèves, dont 68 000 demi-pensionnaires et 25 000 internes. La capacité des internats scolaires s'élève à 51 100 élèves.

Dans ce cadre, un projet pilote prévoit la préparation de repas sains à partir de produits locaux dans les gouvernorats de Siliana, Kairouan et Nabeul. Ces repas seront préparés à proximité des établissements concernés par des ouvrières agricoles affiliées à des organisations professionnelles agricoles. Il prévoit également la création de fermes pédagogiques durables, le renforcement des actions en faveur de la santé physique et psychologique des élèves et l'amélioration des conditions de vie dans les internats.

Concernant le transport scolaire, les mesures prévoient l'acquisition de 73 nouveaux bus, qui s'ajouteront aux 95 déjà disponibles, ainsi que le renforcement du transport scolaire en milieu rural en collaboration avec les transporteurs sous contrat. Ces actions visent à améliorer les déplacements des élèves et à favoriser l'égalité d'accès à l'éducation.

Les orientations prévoient également la disponibilité des manuels scolaires et des cahiers subventionnés, tout en maintenant leurs prix et leur qualité. Elles incluent également l'amélioration et l'extension des infrastructures scolaires et le développement des pôles éducatifs.

En ce qui concerne la modernisation de l'administration scolaire et l'amélioration de la qualité, les orientations portent sur le développement d'un système d'information intégré permettant un suivi en temps réel, la mise en place d'un système numérique unifié pour l'éducation et l'élaboration d'un référentiel national de qualité.

Elles prévoient également la mise à disposition d'équipements informatiques et le développement des services numériques liés à l'inscription à distance, à la mobilité du personnel et à l'inscription aux services scolaires.

Les mesures comprennent, en outre, le développement d'une plateforme de suivi des projets d'infrastructure scolaire, afin d'améliorer leur suivi, leur gouvernance et l'efficacité de leur gestion.

Par ailleurs, les orientations relatives à l'enseignement supérieur visent à renforcer son rôle en tant que moteur de production des connaissances et de développement du capital humain, des compétences scientifiques et technologiques et de l'innovation, afin d'accroître la compétitivité de l'économie nationale.

Le plan de développement pour la période 2026-2030 vise à mettre en place un enseignement supérieur moderne, fondé sur l'excellence technologique, la qualité et la bonne gouvernance, mise à part le développement de l'enseignement et le renforcement de sa capacité à répondre aux mutations économiques et technologiques.