Tunisie: Tennis de table-Championnats d'Afrique seniors - La sélection tunisienne féminine médaillée d'argent par équipes

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne féminine seniors de Tennis de table a décroché la médaille d'argent de la compétition par équipes des championnats d'Afrique de la discipline, aprés sa défaite en finale devant l'Egypte (0-3), ce mardi, à Tanger au Maroc.

Plus tôt dans la journée, la sélection tunisienne masculine avait décroché la médaille de bronze du tournoi par équipes suite à sa défaite devant son homologue égyptienne (3-0), en demi-finales de la compétition.

Rappelons que la sélection tunisienne féminine seniors est composée de Fadoua Garci, Abir Haj Salah, Maram Zoghlami et Ela Saidie, tandis que l'équipe de Tunisie masculine compte les pongistes Wassim Essid, Youssef Aidli, Amir Essid et Amine Laamouri.

Outre la compétition par équipes, les Championnats d'Afrique comprennent les épreuves de simple, de double et de double mixte.

Ce rendez-vous continental constituera une étape qualificative pour les Championnats du monde (simple), prévus en 2027 à Astana, au Kazakhstan.

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