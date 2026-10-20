Tunisie: Natation - Derniers résultats des meetings - Les jeunes pousses s'affirment

De jeunes talents prometteurs font parler d'eux.

Indépendamment des résultats qui nous parviennent à propos des ténors Ayoub Hafnaoui et Ahmed Jaouadi, rentrés de plain-pied dans une phase importante de leur préparation en prévision du Mondial en bassin de 25 mètres, il y a des jeunes qui commencent à s'affirmer dans des spécialités assez pointues.

Rappelons que Jaouadi, lors de la rencontre de natation entre l'Université de Floride et l'Université de Virginie, a encore accéléré son rythme. Il a décroché la première place sur 1000 yards nage libre, avec un chrono de 08'43"27 améliorant ainsi son précédent record de plus de 10 secondes.

Mais les bonnes nouvelles viennent du jeune Mohamed Yassine Ben Abbès qui a terminé les séries du 200 m nage libre à la 9e place du classement général, avec un chrono de 01'50"69. Il a, pourtant, remporté la médaille d'or sur le 200 m nage libre (bassin de 25 mètres) lors de l'Open des Alpes 2026 à Grenoble en 1' 48" 80 (nouveau record personnel), améliorant son précédent chrono de 1' 48" 90 réalisé en avril 2026.

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Cela suppose qu'il est actuellement dans ses temps et qu'il visera plus haut lors de la préparation hivernale.

Kamilia Maâlaoui confirme

La jeune nageuse tunisienne Kamilia Maâlaoui confirme tout le bien qu'on pense d'elle. Elle a continué à briller lors de sa participation au meeting « Web Confrontation - Île-de-France» en signant de très prometteuses performances.

C'est ainsi qu'elle a remporté la médaille d'or sur 200 m brasse en 2'50"70 (nouveau record personnel), la médaille d'or sur 200 m nage libre en 2'14"77 (meilleure performance personnelle) et la médaille d'argent sur 100 m nage libre en 1'01"81 (améliorant également son record personnel).

Elle a, par ailleurs, terminé 6e du 100 m papillon en 1'09"60 et 7e du 50 m papillon en 30'43, établissant là aussi de nouveaux records personnels. Ces résultats confirment la régularité de sa progression.

Ce qui en fait un talent prometteur pour la natation tunisienne.