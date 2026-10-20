Togo: Une opération de déguerpissement des voies publiques annoncée du 2 au 20 novembre 2026

La mairie de Golfe 1 invite les commerçants, artisans et autres occupants des espaces publics à libérer les lieux avant le démarrage de l'opération, destinée à fluidifier la circulation et à améliorer le cadre de vie.

La Commune du Golfe 1 s'apprête à lancer une opération de désencombrement des voies publiques, prévue du 2 au 20 novembre 2026. L'annonce a été faite par le maire de la commune dans un communiqué adressé aux populations, aux commerçants, aux artisans et aux opérateurs économiques exerçant sur le territoire communal.

Conduite par le Comité ad hoc chargé du désencombrement du Grand Lomé, cette opération vise à libérer les espaces publics occupés de manière irrégulière. Elle concerne notamment les personnes ayant installé des étalages, des marchandises, des ateliers, des hangars, des kiosques ou d'autres infrastructures sur les trottoirs, les emprises publiques ainsi que les abords des voies bitumées et pavées.

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Face à cette initiative, les personnes concernées sont invitées à prendre, dès à présent, les dispositions nécessaires pour démonter leurs installations et libérer les espaces occupés, en prévision du démarrage des opérations. La municipalité entend ainsi favoriser une meilleure organisation de l'espace public et prévenir les difficultés susceptibles d'entraver le bon déroulement de cette intervention.

Fluidifier la circulation et renforcer la sécurité routière

Au-delà de la libération des emprises publiques, l'opération poursuit plusieurs objectifs, notamment la facilitation de la circulation des personnes et des véhicules, le renforcement de la sécurité routière et l'amélioration du cadre de vie des populations.

L'occupation des trottoirs et des abords des routes par des installations commerciales ou artisanales peut en effet réduire les espaces disponibles pour les piétons et compliquer les déplacements. À travers cette action, les autorités communales entendent donc contribuer à une utilisation plus ordonnée des espaces publics.

Un appel au civisme et à la responsabilité

Dans son communiqué, le maire de Golfe 1 appelle les personnes concernées à faire preuve de civisme et de responsabilité en prenant les mesures nécessaires dans les meilleurs délais. L'objectif est de faciliter le déroulement de l'opération conduite par le Comité ad hoc, dans le respect des dispositions annoncées.

La période du 2 au 20 novembre 2026 constitue ainsi une échéance importante pour les occupants concernés, appelés à anticiper le retrait de leurs installations.

Cette opération s'inscrit dans une démarche de réorganisation des espaces publics du Grand Lomé, avec pour enjeux la mobilité urbaine, la sécurité des usagers et l'amélioration du cadre de vie. Son bon déroulement dépendra notamment de la préparation des personnes concernées et de leur coopération avec les autorités chargées de sa mise en oeuvre.