L'Autorité égyptienne de régulation financière a approuvé le prospectus relatif à l'introduction en bourse de la Banque du Caire sur la Bourse égyptienne (EGX), permettant ainsi à cet établissement bancaire public de céder une participation de 30 %, d'une valeur pouvant atteindre 24,25 milliards de livres égyptiennes (453 millions de dollars).

Cette autorisation, annoncée le 18 octobre 2026, fait avancer un plan de privatisation qui a connu des retards pendant plus de 9 ans. L'offre pourrait être portée à 45 % en fonction de la demande des investisseurs, ce qui permettrait de porter le produit de l'opération à 36,4 milliards de livres égyptiennes.

La transaction porte sur la vente de 4,575 milliards d'actions existantes à un prix indicatif compris entre 4,82 et 5,30 EGP par action. Cette valorisation place la banque entre 73,51 milliards et 80,83 milliards d'EGP. La Banque Misr, propriétaire de la Banque du Caire, vendra les actions et en percevra le produit. La banque elle-même ne lèvera pas de nouveaux capitaux dans le cadre de cette offre. Le gouvernement vise à réduire la participation de l'État dans le secteur bancaire et à attirer des investisseurs nationaux et étrangers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conformément à la structure de l'offre, 95 % des actions, soit 4,346 milliards d'actions, seront attribuées à des investisseurs qualifiés dans le cadre d'un placement privé. Les 5 % restants, représentant 228,75 millions d'actions, seront mis à la disposition des investisseurs particuliers en Égypte. Les souscriptions institutionnelles ont débuté le 19 octobre et se termineront le 23 octobre, tandis que les souscriptions des particuliers resteront ouvertes jusqu'au 28 octobre. Le prix d'offre définitif sera déterminé par le biais d'un livre d'ordres et annoncé le 26 octobre ; la cotation devrait débuter en novembre.

L'introduction en bourse de la Banque du Caire est à l'étude depuis 2017, date à laquelle ses actions ont été enregistrées à titre provisoire à l'EGX. Le gouvernement avait prévu de lever environ 500 millions de dollars grâce à une cession de participation en 2020, mais la pandémie de Covid-19 a interrompu le processus.

Les tentatives suivantes ont pris du retard en raison des conditions du marché et de la demande des investisseurs. L'introduction en bourse a ensuite été reportée à 2022, puis à 2026, avant que les autorités de régulation n'approuvent le prospectus. La Banque du Caire est la troisième plus grande banque publique d'Égypte, après la Banque nationale d'Égypte et la Banque Misr.

Cette introduction en bourse s'inscrit dans le cadre du programme égyptien de cession d'actifs publics, qui vise à accroître les investissements privés et à générer des recettes provenant des participations de l'État. Ce programme est lié aux réformes économiques soutenues par le Fonds monétaire international dans le cadre d'un accord de financement de 8 milliards de dollars. L'introduction en bourse de la Banque du Caire permettra de tester la demande pour les actifs bancaires égyptiens et la capacité du marché boursier à absorber une opération de cette ampleur. Sa réalisation reste soumise aux souscriptions des investisseurs, à la fixation du prix définitif et au respect des exigences de cotation.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de la Banque du Caire pourrait constituer l'une des plus importantes cessions d'actifs publics en Égypte en 2026 et servir de test pour évaluer la demande des investisseurs à l'égard des entreprises publiques. Dans le haut de la fourchette de prix indicative, la cession de 30 % de la banque générerait 24,25 milliards de livres égyptiennes, tandis qu'une augmentation à 45 % pourrait porter le produit de l'opération à environ 36,4 milliards de livres égyptiennes. Il s'agit d'une offre secondaire, ce qui signifie que le produit reviendra à la Banque Misr plutôt qu'à la Banque du Caire.

Cette distinction est importante car la cotation modifiera la structure de propriété de la banque sans pour autant apporter de capitaux supplémentaires à son bilan. Pour l'Égypte, cette opération marque une avancée dans un programme de privatisation qui a connu des retards dus aux pressions sur la monnaie, à la liquidité des marchés et à la conjoncture économique. Le gouvernement s'est engagé à réduire son rôle dans certains secteurs de l'économie dans le cadre de réformes soutenues par le Fonds monétaire international.

La vente d'actions de la Banque du Caire pourrait servir de référence pour l'évaluation d'autres institutions financières publiques et aider à déterminer si les investisseurs sont prêts à engager des capitaux dans des actifs égyptiens. Cette offre a également des implications pour la Bourse égyptienne, où les nouvelles cotations peuvent accroître la capitalisation boursière, l'activité de négociation et la participation des investisseurs institutionnels.

Toutefois, la structure d'attribution prévoit que les investisseurs particuliers ne recevront que 5 % des actions proposées, les institutions se taillant la part restante de 95 %. Les niveaux définitifs de souscription, le prix d'émission et la performance après la cotation montreront si la demande corrobore l'évaluation du gouvernement. Si l'offre est couronnée de succès, elle pourrait renforcer la confiance dans la capacité de l'Égypte à mener à bien d'autres ventes d'actifs publics. Une faible souscription ou une baisse du prix pourrait compliquer les projets de transactions concernant d'autres entreprises publiques.