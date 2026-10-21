Dakar — Les futurs représentants du Sénégal à la conférence des Nations unies sur l'eau ont fait part de leurs attentes au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, lors d'un atelier consacré à cet évènement, mardi, à Dakar.

La conférence internationale sur l'eau aura lieu du 8 au 10 décembre 2026, à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

Des ministères, des agences publiques, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, le secteur privé et des associations de jeunes et de femmes étaient représentés à l'atelier.

"La jeunesse ne doit pas être considérée uniquement comme un bénéficiaire des politiques d'eau et d'assainissement. Elle est aussi un acteur à part entière de la mise en oeuvre, de la conception et du suivi de ces politiques", a souligné la présidente de l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement, Rouguiyatou Ba.

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Elle a demandé au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de faciliter la participation des jeunes à cette rencontre internationale.

Mamadou Diouf, un représentant de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal

S'exprimant en présence de Cheikh Tidiane Dièye, qui a présidé l'atelier, Mme Ba lui a suggéré d'associer les partenaires techniques et financiers à la participation des représentants de la jeunesse sénégalaise à la conférence d'Abou Dhabi.

Les jeunes doivent contribuer aux échanges, faire des propositions et nouer des partenariats, selon elle.

"Nous souhaitons aussi que les initiatives portées par les jeunes soient mises en valeur au 'Pavillon Sénégal"', a ajouté Rouguiyatou Ba.

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement va installer le "Pavillon Sénégal" à la conférence des Nations unies sur l'eau, d'après Cheikh Tidiane Dièye. Ce sera un espace destiné à des expositions et à d'autres activités au cours desquelles les représentants du Sénégal vont présenter les initiatives et les solutions innovantes du pays en matière d'eau et d'assainissement, a-t-il expliqué.

Le "Pavillon Sénégal" sera en même temps "un véritable espace d'influence, de dialogue et de mobilisation des partenaires internationaux", a souligné M. Dièye.

Mamadou Diouf, un représentant de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, juge nécessaire de profiter de la conférence pour impliquer davantage les collectivités territoriales sénégalaises dans la politique d'eau et d'assainissement du pays.

"L'eau occupe une part importante des budgets des politiques publiques. Les défis liés à cette ressource nécessitent une réflexion, une planification et une coopération de l'État avec les collectivités territoriales", a dit M. Diouf.

"Le renforcement de la territorialisation des politiques d'eau et d'assainissement, la consolidation de la place des collectivités territoriales dans la gouvernance de l'eau et la mobilisation accrue de financements pour les infrastructures hydrauliques et d'assainissement sont des préoccupations à aborder à Abou Dhabi", a-t-il proposé.

Amacodou Diouf, un représentant des organisations de la société civile, estime que "la question fondamentale d'une participation sénégalaise de qualité dépendra essentiellement du suivi des contenus de la feuille de route qui sortira de cet atelier".

Intervenant à l'atelier au nom du secteur privé, Bécaye Diop pense que l'organisation conjointe de la conférence des Nations unies sur l'eau, par les Émirats arabes unis et le Sénégal, est une occasion pour la partie sénégalaise de "contribuer aux réponses attendues" de cette rencontre.

"Il faut une mise en commun des expériences pour construire une contribution sénégalaise cohérente et ambitieuse, dans un esprit d'écoute, de dialogue et de coopération", a souligné M. Diop.