Nigeria: Un premier cas d'Ebola Bundibugyo détecté

21 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Harmony Pondy Nyaga

Annoncé mardi 20 octobre, le diagnostic a été fait sur une patiente récemment arrivée d'Ouganda. Quarante-quatre cas contacts ont également été identifiés. Il s'agit du premier cas de la maladie recensé dans le pays depuis l'épidémie qui y avait sévi en 2014. Elle avait alors fait huit morts pour une vingtaine de cas détectés.

Alors que l'Afrique de l'Ouest avait jusqu'alors été épargnée par l'épidémie d'Ebola de souche Bundibugyo apparue en République démocratique du Congo où elle a déjà fait plus de 4 500 morts pour quelque 9 500 cas détectés, le ministre nigérian de la Santé, Muhammad Ali Pate, a annoncé qu'un premier cas de la maladie avait été recensé dans le pays, mardi 20 octobre.

Confirmé par des tests en laboratoire, le diagnostic a été fait sur une patiente récemment arrivée d'Ouganda qui a été prise en charge pendant plusieurs jours dans un hôpital privé de la capitale, Abuja. « Actuellement placée en isolement, elle reçoit des soins médicaux », explique le ministre dans un communiqué. Quarante-quatre cas contacts parmi le personnel soignant, des patients mais aussi des voyageurs ont par ailleurs été identifiés et font l'objet d'une surveillance particulière.

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Les établissements de santé placés en état d'alerte maximale

L'annonce de ce premier cas d'Ebola au Nigeria depuis l'épidémie qui y avait sévi en 2014 - elle avait alors fait huit morts pour une vingtaine de cas détectés - a aussi conduit le gouvernement à lancer un appel à « tous les établissements de santé publics et privés du pays [pour qu'ils se mettent] en état d'alerte maximale ». Ce dernier préconise en outre une surveillance accrue des symptômes de la maladie, avec placement à l'isolement dès l'identification de cas suspects.

Selon les mots de Jean Kaseya, le directeur d'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine, le continent fait actuellement face à sa propagation d'Ebola « la plus étendue », trois régions d'Afrique étant touchées par la maladie. En conséquence, celui-ci exhorte aussi la communauté internationale à mobiliser immédiatement des moyens pour endiguer sa progression.

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