Cote d'Ivoire: Grande figure de la vie politique ivoirienne, Louis-André Dacoury-Tabley est décédé

Cofondateur du Front populaire ivoirien (FPI), figure de l'ancienne rébellion des Forces nouvelles et ancien ministre d'Alassane Ouattara, Louis-André Dacoury-Tabley, qui a connu un parcours politique contrasté, s'est éteint samedi 17 octobre à Abidjan, à l'âge de 81 ans. Depuis l'annonce de sa mort, de nombreuses personnalités politiques ivoiriennes lui ont rendu hommage.

Son nom est intimement lié à l'histoire politique ivoirienne : Louis-André Dacoury-Tabley est décédé samedi 17 octobre, à Abidjan, à l'âge de 81 ans, des suites de maladie, après avoir connu un parcours politique contrasté, de l'opposition au pouvoir.

S'il a été ministre sous la présidence d'Alassane Ouattara, celui-ci a effectivement commencé sa carrière aux côtés de Laurent Gbagbo avec lequel il participe à la création du Front populaire ivoirien (FPI). Écarté de la formation quelques années plus tard pour désaccords profonds, il rompt en 2002 avec son camp politique et rejoint l'ex-rébellion avant de participer activement aux accords de Ouagadougou, en 2007. « Il fut l'une des figures marquantes des Forces nouvelles », a d'ailleurs écrit Guillaume Soro dans un communiqué, ajoutant : « Nous avons combattu côte à côte ».

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Un « monument de l'histoire politique ivoirienne contemporaine »

Depuis le décès de Louis-André Dacoury-Tabley, plusieurs personnalités politiques lui ont effectivement rendu hommage, à l'instar du ministre et porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly. « La Côte d'Ivoire perd un monument de son histoire politique contemporaine », a ainsi déclaré ce dernier, saluant également la mémoire d'un « acteur courageux du multipartisme » et d'un « homme libre, incapable de compromission ».

Lundi 19 octobre, une délégation du Mouvement des générations capables (MGC), le parti de l'ex-Première dame ivoirienne Simone Ehivet, s'est rendue, emmenée par sa responsable, dans la famille de Louis-André Dacoury-Tabley pour lui présenter ses condoléances. La date des obsèques n'a pas été communiquée.