Madagascar: Lutte contre la corruption - Le colonel Randrianirina appelle à la fermeté

Face à la corruption dans les services publics, le chef de l'État a effectué une descente à l'aéroport d'Ivato et ordonné des sanctions immédiates, dont le transfert de trois agents.

Le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a fermement dénoncé la corruption au sein des services publics malgaches lors d'une visite inopinée, hier après-midi, dans les locaux du service chargé de la gestion des aéroports de Madagascar, à Ivato. Il y a convoqué les responsables du trafic aérien, de la sécurité aux frontières et des douanes, auxquels il a demandé de prendre des mesures immédiates.

« La situation dans notre pays est vraiment triste et décourageante », a-t-il déclaré. Selon lui, la corruption gangrène la plupart des services publics et contribue à aggraver la pauvreté des Malgaches. « Plus rien n'est digne de confiance dans ce pays, car la corruption est devenue une véritable gangrène chez nous. Même les missions envoyées par la présidence de la République sont concernées lorsqu'elles veulent accomplir leur travail.

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Certaines personnes ne sont jamais contrôlées ici, et je le sais. Les citoyens viennent tous se plaindre auprès de moi, si bien que je suis obligé de descendre sur le terrain pour prendre des mesures comme aujourd'hui. C'est moi qui appelle les gendarmes pour leur demander de mener des enquêtes, alors que ce n'est pas le rôle d'un président. Mais je suis obligé de le faire parce que vous ne prenez aucune initiative », a-t-il affirmé.

Des mesures immédiates

Le colonel Michaël Randrianirina a notamment dénoncé les exportations clandestines de richesses nationales, dont les pierres précieuses et l'or, ainsi que la corruption dans la justice et dans le traitement des affaires foncières. Il a également évoqué l'entrée de drogues dures sur le territoire et la présence d'étrangers qui, selon lui, trouvent refuge à Madagascar après avoir commis des actes délictueux. « Même au sein de la justice, la corruption ne cesse pas. N'est-il pas affligeant de voir un père de famille pleurer à cause des problèmes fonciers qu'il rencontre? » , a-t-il déploré.

Le chef de l'État a ordonné l'assainissement des services mis en cause. « Écartez ceux qui ne font pas leur travail », a-t-il lancé, en demandant aux ministres de ne tolérer aucun acte de corruption. Il a notamment cité trois agents dont il a ordonné le transfert immédiat. Lors de cette intervention, il a également souligné que « la corruption entraîne des pertes et freine le développement de notre pays».

Selon les chiffres avancés par le président, 100 tonnes d'or quitteraient clandestinement Madagascar chaque année. Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a également pris brièvement la parole lors de cette réunion. Il a assuré que les instructions avaient été reçues et que des mesures seraient immédiatement prises à l'encontre des responsables impliqués dans des affaires de corruption. « Il ne s'agit plus de sensibiliser, mais de sanctionner immédiatement. Ceux qui n'osent pas agir doivent partir, même s'il s'agit de ministres », a-t-il déclaré.