Algérie: Lancement d'une plateforme numérique et d'une application mobile pour signaler les infractions liées aux prix et à l'hygiène

ALGER — Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a annoncé, mardi dans un communiqué, le lancement d'une plateforme numérique dédiée au suivi des signalements et des réclamations, ainsi que d'une application mobile mise à la disposition des citoyens pour signaler d'éventuelles infractions liées au respect des prix, à l'hygiène et à tout ce qui porte atteinte à la sécurité et à la santé du consommateur.

Cette annonce est intervenue lors d'une réunion de travail présidée par la ministre du secteur, Mme Amel Abdellatif, au siège du ministère, avec les directeurs régionaux du commerce, en présence des cadres centraux du ministère, consacrée à l'examen des mesures et dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des instructions issues de la réunion du Conseil des ministres relatives au secteur.

Cette rencontre intervient "en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors de la réunion du Conseil des ministres du 18 octobre courant, relatives à la mise en place d'un mécanisme de suivi quotidien des prix et de la disponibilité des produits de base à travers le territoire national".

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L'approche adoptée dans le cadre du mécanisme décentralisé de suivi quotidien des prix, de la disponibilité et de l'approvisionnement a été présentée a cette occasion.

A cet égard, la ministre a instruit les services compétents de renforcer les brigades de contrôle et d'intensifier leurs interventions sur le terrain quotidiennement afin de surveiller les prix et la disponibilité des produits de consommation de base, soulignant l'importance de la coordination avec les différents secteurs concernés.

Mme Abdellatif a également mis l'accent sur la nécessité d'une mobilisation permanente des services du secteur afin d'assurer un suivi efficace à travers les bulletins quotidiens des prix.