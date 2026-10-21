Madagascar: Basketball - Road to BAL - Le COSPN face à un crack

Le COSPN affronte Urunani du Burundi ce jour en Ouganda, en ouverture de sa campagne de qualification pour la BAL 2027. Un premier rendez-vous important pour les champions de Madagascar.

Le Club omnisports de la Police nationale (COSPN) entame ce jour sa campagne continentale face à Urunani, une formation burundaise expérimentée. Les champions de Madagascar disposent d'une marge d'erreur réduite pour décrocher leur qualification pour l'Elite 16, étape décisive vers la Basketball Africa League (BAL) 2027.

Pour le COSPN, cette campagne est l'occasion d'affirmer ses ambitions au-delà des frontières nationales. L'équipe malgache s'appuie sur un noyau de joueurs locaux habitués à évoluer ensemble, renforcé par deux recrues étrangères : le pivot angolais Jorge Filipe et le meneur-arrière américain d'origine nigériane Ikenna Okeke. Le premier doit renforcer la présence dans la raquette, au rebond et dans la protection du cercle. Le second est attendu pour dynamiser le jeu extérieur. L'expérience du capitaine Livio Ratianarivo et la cohésion du groupe seront également déterminantes.

Urunani dispose, de son côté, de solides arguments. Lors de la Road to BAL 2025, le club avait terminé la phase de groupes invaincu, avec quatre victoires en autant de rencontres.

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Les deux formations ne se seraient jamais affrontées. Un résultat invite toutefois le COSPN à la vigilance : le 20 octobre 2024, Urunani avait largement battu la GNBC de Madagascar (112-56) lors des qualifications de la Road to BAL. Cette victoire illustre la force du club burundais, sans préjuger de l'issue du match face au COSPN.

Un premier succès à saisir

La première place du groupe donne accès à l'Elite 16. Une victoire face à un concurrent direct offrirait donc un avantage précieux dans la course à la qualification.

Le COSPN pourra compter sur un secteur intérieur renforcé et sur les automatismes de ses joueurs locaux. L'intégration des nouvelles recrues constituera néanmoins un défi. L'équipe devra trouver rapidement son équilibre, éviter de trop dépendre des individualités et bien gérer ses temps faibles. La discipline défensive et l'adresse extérieure seront essentielles pour imposer son rythme.

« L'équipe vient d'effectuer une séance d'entraînement en préparation du match contre Urunani. Tous les joueurs se portent bien. Nous avons surtout travaillé les aspects technicotactiques afin de mettre en place notre système de jeu. Nos adversaires sont grands et imposants, mais nous sommes convaincus de pouvoir imposer notre jeu», confie Tojo Rasamoelina, entraîneur du COSPN.

Pour les champions de Madagascar, l'enjeu sera de tirer pleinement parti de leurs renforts tout en préservant la cohésion du groupe. Un départ réussi pourrait peser lourd dans la course à l'Elite 16.