Madagascar: Accident sur la RN2 - Les rescapés attendus pour témoigner

21 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Une semaine après la collision entre un camion et un taxi-brousse ayant fait sept morts sur la route nationale 2, à Antsapazana, dans le district de Moramanga, le rapport d'enquête n'a pas encore été transmis à la justice. Les investigations se poursuivent dans l'attente des témoignages des rescapés, notamment du chauffeur du taxi-brousse et des trois passagers survivants.

« La garde à vue du chauffeur du camion a été prolongée pour assurer sa sécurité et poursuivre les investigations. Le conducteur du taxi-brousse est toujours hospitalisé à Antananarivo. Pour l'heure, il est considéré comme une victime et aucun élément ne met en cause sa responsabilité dans l'accident. Les blessés seront entendus en qualité de témoins », indique la police de Moramanga.

Sept personnes ont perdu la vie dans cette collision. Tous les autres occupants ont été blessés, à l'exception du chauffeur du camion. Celui-ci avait quitté les lieux de l'accident pour se présenter dans un poste des forces de l'ordre.

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