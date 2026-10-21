Madagascar: Fête Nationale - L'Espagne rassemble ses ressortissants

À Isoraka, la fête nationale espagnole a rassemblé des Espagnols, des Malgaches hispanophones et des ressortissants d'Amérique latine autour d'un patrimoine culturel partagé.

La langue et la culture espagnoles ont réuni plusieurs communautés dimanche 11 octobre à Hakanto House, à Isoraka. Organisée par le Consulat honoraire d'Espagne à Madagascar, à la veille de la fête nationale du 12 octobre, la rencontre a rassemblé des familles espagnoles, des Malgaches hispanophones, des ressortissants d'Amérique latine ainsi que des partenaires du consulat.

Célébrée depuis plus d'un siècle, cette journée commémore l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes en 1492. Également appelée « Jour de l'hispanité », elle met à l'honneur la langue espagnole, parlée par des centaines de millions de personnes à travers le monde.

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Le choix de Hakanto House s'inscrit dans cette volonté de valoriser les échanges culturels.

« Hakanto House est un endroit calme et fascinant, qui peut accueillir cet événement exceptionnel », souligne Nerea Basauri-Barruetabena, coordinatrice du Consulat honoraire d'Espagne à Madagascar. Le lieu fait partie de Hakanto Contemporary, un projet culturel initié par Hasnaine Yavarhoussen, consul honoraire d'Espagne.

Au-delà de la commémoration historique, la rencontre a mis l'accent sur le partage et la convivialité. Les invités ont échangé autour de tapas espagnoles et de sangria, entre découverte gastronomique et retrouvailles. La diversité des participants a illustré les liens qui unissent l'Espagne, l'Amérique latine et Madagascar à travers la langue et la culture.