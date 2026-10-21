Madagascar: Ampitatafika- Un homme soupçonné d'agression interpellé

Accusé d'avoir poursuivi et frappé des passants à Ampitatafika, un jeune homme aux troubles psychiques a été interpellé. Les gendarmes recherchent désormais son fournisseur de cannabis.

Un homme présenté comme souffrant de troubles psychiques aurait semé la peur à Ampitatafika en poursuivant et en frappant des passants. Interpellé par les gendarmes, il a été remis hier aux autorités communales, qui prévoient de le conduire à l'établissement psychiatrique d'Anjanamasina. Les gendarmes poursuivent également leurs investigations sur un trafic de cannabis, la famille attribuant ses troubles à sa consommation de stupéfiants.

Âgé de 24 ans et domicilié à Andrefambohitra, à Ampitatafika, le jeune homme faisait l'objet de plaintes des riverains. Il aurait poursuivi des passants avec des morceaux de brique et les aurait frappés. Des élèves circulant dans les rues auraient régulièrement été victimes de sa violence.

Sans difficulté

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Les gendarmes sont intervenus sur instruction du commandant de la brigade de Fenoarivo et en coordination avec le maire d'Ampitatafika.

« Son interpellation s'est déroulée sans grande difficulté. Nous avons retrouvé ses proches. Selon eux, ses troubles psychiques sont liés à la consommation de cannabis. Il avait déjà été pris en charge à Anjanamasina, puis avait quitté l'établissement après une amélioration de son état. Il aurait ensuite recommencé à se droguer. Nous recherchons son fournisseur », explique un enquêteur.

Selon les informations recueillies, sa famille ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour le faire à nouveau soigner dans un établissement spécialisé. La commune a décidé de prendre en charge les démarches.