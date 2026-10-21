Madagascar: Tsimbazaza - Le président de l'Assemblée nationale interpelle le gouvernement

Les membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, ont reçu quelques remontrances du président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko. À travers ses directives, le président de l'institution a laissé transparaître son insatisfaction quant au travail de l'Exécutif.

Deux ministres ont toutefois été félicités et remerciés par les députés à la suite du discours prononcé hier matin à Tsimbazaza. « Je tiens à mentionner particulièrement le ministre de l'Eau et le ministre des Travaux publics, qui ont véritablement fait leur travail », a-t-il déclaré, déclenchant de vifs applaudissements dans l'hémicycle.

Le président de l'Assemblée nationale a également reconnu les efforts du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, tout en soulignant les difficultés rencontrées dans l'application des mesures prises. « Je m'excuse, mais des efforts sont visibles et pourtant, les problèmes d'électricité reviennent toujours peu de temps après », a-t-il ajouté.

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Par ailleurs, Siteny Randrianasoloniaiko a adressé des consignes fermes au Premier ministre, l'appelant à accorder une attention particulière à l'insécurité et aux accidents de la circulation, dont le nombre a augmenté ces derniers temps. Il lui a également demandé de prendre des mesures à l'encontre des responsables défaillants.

« Écartez également les responsables qui n'ont pas accompli leur travail et dont l'incompétence entraîne une mauvaise gestion du budget de l'État », a-t-il insisté.