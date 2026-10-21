Madagascar: Tsimbazaza - Le président de l'Assemblée nationale interpelle le gouvernement

21 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Juliano Randrianjakarilala

Les membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, ont reçu quelques remontrances du président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko. À travers ses directives, le président de l'institution a laissé transparaître son insatisfaction quant au travail de l'Exécutif.

Deux ministres ont toutefois été félicités et remerciés par les députés à la suite du discours prononcé hier matin à Tsimbazaza. « Je tiens à mentionner particulièrement le ministre de l'Eau et le ministre des Travaux publics, qui ont véritablement fait leur travail », a-t-il déclaré, déclenchant de vifs applaudissements dans l'hémicycle.

Le président de l'Assemblée nationale a également reconnu les efforts du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, tout en soulignant les difficultés rencontrées dans l'application des mesures prises. « Je m'excuse, mais des efforts sont visibles et pourtant, les problèmes d'électricité reviennent toujours peu de temps après », a-t-il ajouté.

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Par ailleurs, Siteny Randrianasoloniaiko a adressé des consignes fermes au Premier ministre, l'appelant à accorder une attention particulière à l'insécurité et aux accidents de la circulation, dont le nombre a augmenté ces derniers temps. Il lui a également demandé de prendre des mesures à l'encontre des responsables défaillants.

« Écartez également les responsables qui n'ont pas accompli leur travail et dont l'incompétence entraîne une mauvaise gestion du budget de l'État », a-t-il insisté.

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