Madagascar: Coopération - Les Nations unies ouvrent leurs portes au public

Le système des Nations unies à Madagascar organise une journée portes ouvertes le jeudi 22 octobre, à partir de 13 heures, à la Maison commune des Nations unies, à Andraharo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée des Nations unies, célébrée chaque année le 24 octobre.

Cette initiative vise à faire connaître au public les missions, les activités et les domaines d'intervention des différentes entités onusiennes présentes à Madagascar. Elle entend également renforcer les liens entre l'organisation et les citoyens en facilitant l'accès à l'information sur ses actions.

À travers cette porte ouverte, les visiteurs pourront découvrir les initiatives menées dans différents secteurs, notamment le développement, l'éducation, la santé, la protection des droits humains et l'amélioration des conditions de vie. Autant de domaines qui concernent directement le quotidien de la population malgache.

La Journée des Nations unies commémore l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies, le 24 octobre 1945. Elle met en avant le rôle de la coopération internationale dans la promotion de la paix, la recherche de solutions aux défis communs et le soutien au développement.

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Cette rencontre à Andraharo offre ainsi une occasion de s'informer sur le rôle de l'organisation et de mieux comprendre sa contribution aux efforts de développement à Madagascar. Elle permettra également de mettre en lumière l'importance du partenariat entre les institutions internationales et les acteurs locaux pour répondre aux besoins de la population.