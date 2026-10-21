Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 octobre 2026

revue de presse

Sénégal : Un appel à la grève des travailleurs qui inquiète le pouvoir

Environ 150 personnes ont manifesté mardi à Dakar à l’appel de syndicats de travailleurs, avant une grève générale de 72 heures prévue dès mercredi.

Ils réclament notamment la révision du nouveau Code du travail et des mesures pour améliorer le pouvoir d’achat.

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"Il est difficile de joindre les deux bouts. Le pouvoir d’achat baisse énormément. C’est ce qui provoque tant de problèmes au Sénégal. Depuis quelle année n’avions-nous pas connu un mouvement d’une telle ampleur ? Aujourd’hui, tout le mouvement syndical, dans son ensemble, s’est mobilisé pour faire face à cette situation. Les autorités ne nous écoutent plus et ne nous associent plus aux discussions", explique Sara Konaré, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal (SNTPGS/FC). [Source Africanews]

Burkina : La peine de mort rétablie

Le Burkina Faso réintroduit la peine de mort dans son Code pénal. Les 71 membres de l’Assemblée législative du peuple ont adopté mardi à l’unanimité le projet de loi portant révision du texte, a annoncé le ministère de la Justice.

Le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a défendu le projet devant les parlementaires au nom du gouvernement. La réforme porte sur la loi du 25 mai 2018 relative au Code pénal burkinabè.

Selon les autorités, cette révision vise à renforcer l’ordre public, à consolider les valeurs nationales et à garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle entend également adapter le dispositif pénal aux nouvelles exigences de protection de la société et de lutte contre la criminalité. [Source Apanews]

Ebola : Un premier cas confirmé au Nigeria, les autorités en alerte

Le Nigeria a annoncé mardi un premier cas d’Ebola sur son territoire depuis 2014. La patiente, arrivée d’Ouganda, a été hospitalisée à Abuja. Cette annonce intervient alors que l’épidémie se poursuit en République démocratique du Congo (RDC) et s’étend au Kenya.

Une femme récemment arrivée au Nigeria à bord d’un vol international en provenance d’Ouganda a été diagnostiquée positive au virus Ebola, a annoncé mardi le ministre nigérian de la Santé, Muhammad Ali Pate. Hospitalisée dans un établissement privé de la capitale, Abuja, elle y a été prise en charge pendant plusieurs jours avant la confirmation du diagnostic.

Les autorités ont identifié 44 contacts étroits et renforcé la surveillance sanitaire. Tous les établissements de santé publics et privés ont été appelés à se placer en état d’alerte maximale. En 2014, le Nigeria était parvenu à contenir une précédente flambée en seulement 21 jours, avec sept décès sur 19 personnes contaminées. [Source Africa Radio]

Le Cameroun commémore le 10e anniversaire de la catastrophe ferroviaire d'Eseka

Il y a dix ans exactement, le bilan du déraillement d'un train reliant Yaoundé à Douala au niveau de la commune d'Eseka laissait le pays sous le choc. Avec 79 morts et plus de 500 blessés, l'accident reste comme la plus grave catastrophe ferroviaire que le pays ait connue.

C'était il y a dix ans tout juste. Au matin du 21 octobre 2016, alors que la circulation sur la route qui relie Yaoundé à Douala est perturbée, un grand nombre de Camerounais se précipitent à la gare de la capitale politique du pays pour prendre le train et rejoindre Douala, sa capitale économique.

Pour faire face à cet afflux de voyageurs, de nombreux wagons ont été ajoutés à la rame de la compagnie Camrail qui entame le trajet. Le drame se produit un peu plus loin, à une centaine de kilomètres de Yaoundé, quand celle-ci déraille au niveau de la commune d'Eseka, causant la mort de 79 personnes. Plus de 500 blessés sont également sortis des amas de ferrailles. [Source RFI]

Gouvernance des données : L’Afrique centrale s’attèle à la validation d’un cadre commun

L’atelier régional consacré à la validation du cadre de gouvernance des données de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) s’est tenu les 19 et 20 octobre à Brazzaville, dans le but de doter les onze États membres d’un référentiel commun pour sécuriser la circulation transfrontalière des données et soutenir le développement de l’économie numérique régionale.

Organisés par la CEEAC, avec l’appui technique et financier de l’Agence de développement de l’Union africaine (Auda)-Nepad, de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), de la Commission de l’Union africaine et de la coopération allemande, les travaux s’inscrivent dans un processus engagé à Douala, au Cameroun, du 31 août au 4 septembre dernier. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

UEMOA : Les ministres attendus le 23 octobre sur le coton, les engrais et le riz

La Commission annonce une réunion à Ouagadougou pour présenter ses programmes sur trois filières et rechercher l’appui politique des États à leur mise en œuvre.

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) annonce une réunion des ministres sectoriels des États membres le 23 octobre 2026 à Ouagadougou, consacrée aux filières coton-textile, phosphates-engrais et riz. Elle leur présentera les livres blancs et les programmes régionaux élaborés pour ces trois secteurs.

À travers ces échanges, la Commission entend recueillir les orientations des ministres et obtenir leur soutien politique à la mise en œuvre des programmes. Elle cherche également à les engager dans une coalition d’acteurs publics et privés pour mobiliser les financements nécessaires. [Source Beninwebtv]

Egypte : Le pays approuve l'introduction en bourse de la Banque du Caire, d'un montant de 453 millions de dollars

L'Autorité égyptienne de régulation financière a approuvé le prospectus relatif à l'introduction en bourse de la Banque du Caire sur la Bourse égyptienne (EGX), permettant ainsi à cet établissement bancaire public de céder une participation de 30 %, d'une valeur pouvant atteindre 24,25 milliards de livres égyptiennes (453 millions de dollars).

Cette autorisation, annoncée le 18 octobre 2026, fait avancer un plan de privatisation qui a connu des retards pendant plus de 9 ans. L'offre pourrait être portée à 45 % en fonction de la demande des investisseurs, ce qui permettrait de porter le produit de l'opération à 36,4 milliards de livres égyptiennes. [Source Daba Finance]

Congo-Kinshasa : L'Union africaine sort du silence, sans nommer Kabila

Après plusieurs jours de silence, l'Union africaine appelle au dialogue en RDC, sans citer Joseph Kabila ni son mouvement, le FRN. Une prise de position qui interroge sur son influence dans la résolution du conflit.

Après plusieurs jours de silence, l'Union Africaine a appelé, dans un communiqué prudent, les acteurs de la crise congolaise à privilégier le dialogue et les moyens pacifiques.

Une prise de position qui intervient en effet une semaine après la création du Front pour la refondation de la nation, le FRN, dirigé par l'ancien président Joseph Kabila. Sur le terrain, dans l'est du pays, les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles. [Source Deutsche Welle]

Ile Maurice : L'eau au coeur des 40 ans, en pleine crise

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples célèbre, ce mercredi 21 octobre, les 40 ans de son entrée en vigueur sous le thème de l'eau, de l'assainissement et de la dignité humaine.

Pour l'occasion, la National Human Rights Commission (NHRC), l'Independent Police Complaints Commission (IPCC), l'Office of the Ombudsperson for Children et l'Equal Opportunities Commission (EOC) s'associent pour la première fois. Lors d'une conférence de presse, lundi à Ébène, ces instances ont annoncé une table ronde et une journée portes ouvertes pour faire connaître un texte encore largement ignoré du grand public. [Source L’Express.mu]

Gabon : Ali Bongo revendique la présidence du PDG et conteste la légitimité de Blaise Louembé

L’ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, revendique toujours la présidence du Parti démocratique gabonais (PDG) et conteste les changements intervenus à la tête de cette formation depuis le 7 mars 2024.

Dans une adresse aux militants, il affirme n’avoir jamais démissionné ni autorisé une réorganisation contraire aux statuts du parti. Il annonce avoir engagé des démarches auprès de la direction conduite par Blaise Louembé et entend reprendre personnellement la conduite du processus de réorganisation du PDG. [Source GabonMediaTime]