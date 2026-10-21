Madagascar: Santé publique - Un nouvel outil de lutte contre le palu

21 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La lutte contre le paludisme se dote d'un nouvel outil. L'État malgache, avec l'appui du gouvernement américain, renforce la prévention du paludisme grâce à un nouvel outil : les diffuseurs spatiaux. La campagne a été lancée à Morondava, le 19 octobre. Le projet prévoit l'installation de 100 000 appareils dans 29 000 foyers, afin de protéger 120 000 habitants dans cinq communes. Ces dispositifs viennent en complément des moustiquaires.

« Chaque personne à Madagascar est exposée au risque de paludisme. Chaque foyer de Morondava dispose d'une moustiquaire, mais la maladie reste très présente dans plusieurs communes rurales. Le diffuseur spatial vient en complément des moustiquaires, il ne les remplace pas. Continuez donc à dormir sous votre moustiquaire chaque nuit », a déclaré Allison Belemvire, conseillère en santé publique au Bureau de la sécurité sanitaire mondiale et de la diplomatie (GHSD) du Département d'État américain, lors de la cérémonie de lancement.

Selon les promoteurs du projet, l'appareil libère lentement dans l'air un produit invisible qui repousse et tue les moustiques à l'intérieur des habitations pendant jusqu'à 1 an. Soutenu par le projet PMI Evolve de l'Initiative présidentielle américaine contre le paludisme, Madagascar est l'un des six seuls pays au monde à utiliser cette stratégie.

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La campagne se poursuivra jusqu'au 28 octobre. L'objectif est de couvrir plus de 95 % des foyers avant la saison des pluies et le pic de transmission du paludisme, prévu entre décembre et avril.

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