Madagascar: Évasion à Avaradrano - Le député Antoine Rajerison réclame des sanctions

L'évasion de onze ressortissants chinois de la prison d'Avaradrano ternit l'image du régime actuel, estime le député élu dans le district d'Arivonimamo, Antoine Rajerison. Il a exprimé cette position hier à Tsimbazaza, en marge de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale.

Selon lui, un tel événement laisse présager d'éventuelles irrégularités et des faits de corruption, auxquels l'État doit apporter une réponse. Il appelle ainsi le Premier ministre et le président de la Refondation à prendre des mesures fermes face à cette affaire, rappelant que la lutte contre la corruption sous toutes ses formes figure parmi leurs principaux défis.

« J'appelle le Premier ministre et le président de la Refondation à prendre une décision ferme concernant cette affaire, car la lutte contre la corruption sous ses différentes formes figure parmi les principaux défis qu'ils se sont fixés. Une enquête approfondie doit être menée sur cette affaire. Si nous voulons qu'une enquête véritablement indépendante et transparente soit menée, tous les responsables concernés doivent démissionner. La lutte contre la corruption ne doit pas se limiter à des déclarations faites ici et là, mais nécessite des prises de responsabilité importantes », a déclaré le député Antoine Rajerison.