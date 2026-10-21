L'opérateur de télécommunications sénégalais Sonatel (BRVM : SNTS) procédera à une division de ses actions à raison de 10 pour 1 le 26 octobre 2026, dans le but de rendre son titre plus accessible aux investisseurs particuliers et de stimuler l'activité boursière sur la Bourse régionale d'Afrique de l'Ouest (BRVM). Les actionnaires ont approuvé cette opération lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 8 octobre, selon un communiqué de la société daté du 12 octobre.

Conformément à ce projet, chaque action Sonatel existante sera remplacée par 10 actions, ce qui ramènera la valeur nominale par action de 500 francs CFA à 50 francs CFA. Le nombre d'actions en circulation passera de 100 millions à 1 milliard, tandis que le capital social de la société restera inchangé à 50 milliards de francs CFA (89 millions de dollars).

Cette opération n'aura aucune incidence sur la capitalisation boursière de Sonatel ni sur le pourcentage de participation des actionnaires existants. Un investisseur détenant 10 actions avant la division en actions détiendra 100 actions après celle-ci, pour une valeur d'investissement théorique totale inchangée.

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La société a indiqué que le 23 octobre serait le dernier jour de cotation sous la structure actuelle des actions, tandis que la division prendra effet à l'ouverture de la BRVM le 26 octobre. La bourse publiera un cours de référence ajusté avant le début des négociations sous la nouvelle structure. L'action Sonatel a clôturé à 42 800 francs CFA le 19 octobre, ce qui impliquerait un cours post-division de 4 280 francs CFA si l'opération était basée sur ce cours de clôture. Le cours de référence effectif dépendra du cours de clôture de l'action avant la division.

Sonatel souhaite réduire le montant nécessaire aux investisseurs pour acquérir ses actions, qui comptent parmi les plus chères de la BRVM en termes de prix unitaire. Le titre se négociait autour de 38 800 francs CFA avant que la proposition de division ne retienne l'attention en septembre, et a atteint environ 45 000 francs CFA vers la fin de ce mois.

Au cours de clôture du 19 octobre, l'action se maintenait à environ 10 % au-dessus de son niveau antérieur, malgré un recul par rapport à son pic de septembre. La division pourrait attirer des investisseurs qui n'avaient auparavant pas les moyens d'acquérir une seule action, même si elle ne garantit pas une hausse de la demande ni de l'activité boursière.

Les actionnaires existants recevront leurs nouvelles actions sans avoir à déposer de demande ni à payer de frais. Le dépositaire central/banque de règlement de la BRVM et les prestataires de comptes-titres se chargeront des ajustements. Sonatel, l'une des plus grandes sociétés cotées de la BRVM en termes de capitalisation boursière, cherche à accroître la participation à son capital sans modifier sa situation financière sous-jacente. Le succès de l'opération dépendra de la capacité du cours plus bas de l'action à attirer davantage d'investisseurs, de transactions et de volume de négociation après le 26 octobre.

Points clés à retenir

La division par 10 du titre Sonatel pourrait permettre de vérifier si la baisse du cours des actions est susceptible d'accroître la participation des petits investisseurs sur le BRVM, où le coût d'achat d'actions individuelles peut limiter l'accès aux investisseurs disposant de portefeuilles modestes.

Au cours d'avant la division, soit 42 800 francs CFA, un investisseur doit disposer de cette somme pour acheter une action Sonatel, hors frais de courtage. Après la division, ce même investisseur pourrait acheter une action pour un montant théorique de 4 280 francs CFA, ce qui réduirait le montant minimum d'entrée de 90 %. Toutefois, cette opération n'augmente ni la valeur de la société, ni ses bénéfices, ni le montant des dividendes versés.

Tout dividende déclaré pour un montant total de distribution identique serait réparti sur un nombre d'actions dix fois plus élevé, ce qui laisserait inchangé le montant total versé à un actionnaire existant. Sonatel avait déjà procédé à un fractionnement d'actions en 2012, faisant de l'opération d'octobre une nouvelle tentative visant à améliorer l'accès à son titre. D'autres sociétés cotées à la BRVM, notamment Ecobank Côte d'Ivoire et Onatel Burkina Faso, ont également procédé à des divisions d'actions.

Les implications vont au-delà de Sonatel en raison de son poids dans les indices BRVM Composite et BRVM 30. Sa capitalisation boursière restera inchangée immédiatement après l'opération, ce qui signifie que la division n'aura pas en soi d'incidence sur sa pondération dans les indices. La distinction entre le volume des échanges et la valeur des échanges sera déterminante pour évaluer le résultat.

Un actionnaire vendant 10 actions après la division transférerait le même intérêt économique qu'une personne vendant 1 action avant celle-ci. Une augmentation du volume des actions ne serait donc pas à elle seule le signe d'une plus grande liquidité. Les investisseurs devront observer la valeur des transactions, la fréquence des transactions, les écarts entre cours acheteur et vendeur ainsi que l'évolution de l'actionnariat pour déterminer si la division a atteint l'objectif de Sonatel, à savoir rendre son titre plus accessible.