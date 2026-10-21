Madagascar: Météo - Le premier système cyclonique de la saison baptisé

21 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le premier système cyclonique de la saison 2026-2027 a été baptisé Agueda, hier, au large de Madagascar. Selon le bulletin cyclonique spécial publié le 20 octobre à 17 heures par la Direction générale de la météorologie, l'amas nuageux évoluant au large d'Antsiranana s'est intensifié pour atteindre le stade de tempête tropicale modérée vers midi.

Hier à 16 heures, son centre se situait à environ 946 km au nord-nord-est d'Antsiranana. D'après Météo Madagascar, les vents moyens étaient estimés à 75 km/h, avec des rafales atteignant 105 km/h près du centre. La tempête se déplaçait vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 11 km/h.

Agueda ne devrait pas avoir d'influence directe sur les conditions météorologiques à Madagascar.

« Au cours des trois prochains jours, Agueda devrait poursuivre sa trajectoire globale vers l'ouest en restant loin au large d'Antsiranana», précise le bulletin.

Les conditions météorologiques le long du littoral nord restent toutefois sous surveillance. La Direction générale de la météorologie invite les usagers maritimes de cette zone à se tenir informés de leur évolution. Aucune alerte cyclonique n'est prévue à ce stade en lien avec ce système.

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