Sénégal: Islam et paix - Un colloque plaide pour le renforcement de la coexistence pacifique

Dakar — Des responsables religieux et des universitaires participant à un colloque ouvert mardi à Dakar ont appelé à renforcer le discours islamique sur la paix et la coexistence pacifique, en s'appuyant sur les textes religieux et l'héritage intellectuel des guides musulmans.

Organisé à l'Institut islamique de Dakar par le Forum d'Abou Dhabi pour la paix, de concert avec l'Institut islamique de Dakar et la Délégation générale aux Affaires religieuses, ce colloque est consacré à la pensée de Cheikh Abdallah Bin Bayyah et à sa contribution à la promotion du vivre-ensemble.

Le délégué général aux Affaires religieuses à la présidence de la République, Djim Ousmane Dramé, a salué la tenue de cette rencontre au Sénégal, évoquant la "longue tradition d'enseignement arabo-islamique du pays et son rôle dans la promotion de la coexistence pacifique".

Selon lui, la présentation des ouvrages de Cheikh Abdallah Bin Bayyah au Sénégal constitue un événement important, compte tenu de la longue tradition d'enseignement arabo-islamique dans le pays.

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Il a également mis en avant la place du Sénégal dans la promotion de la "coexistence pacifique", estimant que le pays, connu pour sa tradition d'hospitalité appelée "Téranga", représente un exemple en matière de dialogue et d'acceptation de l'autre.

"C'est notre devoir à nous tous de dire clairement devant le monde que ces actes fous, méchants et criminels ne représentent pas la religion de notre cher prophète, qui était le prophète de la miséricorde, de la clémence et de l'humanité", a déclaré Mohamed Mahjoub Bin Bayyah, secrétaire adjoint du Forum d'Abou Dhabi pour la paix.

Il a souligné le rôle du Coran, de la Sunna et des écrits des guides religieux dans la lutte contre l'extrémisme et la transmission des valeurs de paix aux jeunes.

Le Sénégal a été choisi pour le lancement des traductions françaises de certains ouvrages de Cheikh Abdallah Bin Bayyah, en raison notamment de son rayonnement auprès des intellectuels d'Afrique francophone, a expliqué Mohamed Mahjoub Bin Bayyah.

Il a également annoncé l'ambition des organisateurs de ce forum de formaliser, autour de la recherche sur la paix et la coexistence pacifique, leur coopération avec l'Institut islamique de Dakar et la Délégation générale aux Affaires religieuses. Des accords pourraient être signés lors de la prochaine Conférence africaine pour la paix, prévue en janvier, à Nouakchott, en Mauritanie.

Le directeur général de l'Institut islamique de Dakar, Ahmadou Sakhir Mbaye, a de son côté mis en avant les contributions de Cheikh Ahmadou Bamba, d'El Hadji Malick Sy et d'autres figures religieuses sénégalaises à la réflexion sur la paix et l'interprétation des textes religieux.

"Nos chefs ont beaucoup écrit dans le domaine de la paix, du renforcement de la paix, mais surtout sur une bonne interprétation des textes religieux", a-t-il déclaré, expliquant que cette tradition intellectuelle justifie également le choix du Sénégal comme partenaire du Forum d'Abou Dhabi pour la paix.

La rencontre s'inscrit également dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, représentés au colloque par leur ambassadeur, Saeed Hamdan Al Naqbi.