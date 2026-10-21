Sénégal: Un amplificateur de brillance de 55 millions de francs CFA à l'hôpital régional de Kolda

L'hôpital régional de Kolda (sud) vient de bénéficier d'un appui en matériel du conseil départemental du même nom, qui a mis à sa disposition un amplificateur de brillance d'un coût de 55 millions de francs CFA, destiné au service d'orthopédie de l'établissement.

D'un coût de 55 millions de francs CFA, cet équipement de pointe "vise à améliorer significativement la qualité des interventions chirurgicales et des soins prodigués aux patients", a déclaré le président du conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé.

Intervenant en marge de la cérémonie de réception de ce matériel, mardi, il a assuré de l'engagement de l'institution qu'il dirige pour le bon fonctionnement de l'hôpital régional de Kolda.

"Bien que le conseil départemental dispose de moyens financiers limités, il a fait de la santé une priorité aux côtés de l'éducation", a dit M. Baldé, par ailleurs président du conseil d'administration de l'hôpital régional de Kolda.

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En tant que tel, Moussa Baldé est au fait des difficultés auxquelles l'établissement se trouve confronté au quotidien.

Selon lui, ce don traduit la volonté des élus du département de faire "des efforts constants" pour soutenir durablement le système de santé dans le département voire la région.

L'acquisition de cet amplificateur de brillance "marque un tournant majeur" pour le service d'orthopédie de l'hôpital régional de Kolda dont il va contribuer à révolutionner les interventions orthopédiques, selon le docteur Amadou Ba, chirurgien orthopédiste-rhumatologue.

"Cet appareil de pointe permet de réaliser des interventions mini-invasives dans d'excellentes conditions de sécurité. Grâce à cette technologie, l'équipe médicale gagne en précision et en rapidité, tout en réduisant considérablement les risques d'infection et les complications postopératoires", a-t-il expliqué.

En l'absence de cet équipement de pointe, pendant près de dix ans, les chirurgiens de l'établissement "devaient faire face à des conditions de travail très difficiles et à des durées opératoires extrêmement longues, notamment pour des interventions complexes comme celles de la hanche".

"Cette nouvelle machine offre désormais un gain de temps précieux en intervention et permet de prendre en charge un plus grand nombre de patients avec un niveau d'efficacité inédit" pour l'hôpital régional de Kolda, sachant que cet établissement occupe une place jugée centrale dans la pyramide sanitaire de la région de Kolda et au-delà, avec des patients qui viennent de pays limitrophes.