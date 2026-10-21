Sénégal: L'Orchestra Baobab annonce une tournée dans les régions

Dakar — L'Orchestra Baobab prévoit d'organiser une tournée dans les régions du Sénégal après la sortie de son nouvel album "Made in Senegal", prévue vendredi, afin de permettre à ses nombreux admirateurs de découvrir le groupe sur scène, a annoncé mardi soir son chef d'orchestre et directeur musical, Thierno Koïté.

"L'Orchestra Baobab n'a jamais tourné dans les régions. Ces populations ne nous connaissent qu'à travers les radios et les télévisions. Nos spectacles, c'est entre Dakar et le reste du monde, une anomalie qu'il nous faut corriger", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée au Juste 4 U, à Dakar.

Les dates de cette tournée seront communiquées ultérieurement, après la sortie de l'album, a précisé le saxophoniste, dont le souhait est de rapprocher le groupe de son public à travers le pays.

"Il faut donner la possibilité à tous ces inconditionnels qui nous suivaient de loin de pouvoir communier avec nous", a-t-il ajouté, soulignant la volonté de l'orchestre de renforcer ses liens avec le public sénégalais.

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Cette tournée s'inscrit dans la dynamique de promotion de "Made in Senegal", un nouvel opus qui célèbre le patrimoine musical de l'Orchestra Baobab et témoigne de sa volonté de poursuivre son parcours après plusieurs années marquées par des difficultés.

Thierno Koïté a notamment évoqué les épreuves traversées par le groupe, particulièrement durant la pandémie de Covid-19, ainsi que les efforts consentis pour maintenir ses activités.

"Il y a eu des hauts et des bas, mais nous nous sommes battus. Nous nous sommes serrés la ceinture pour continuer à travailler et arriver à ce stade. Ce n'était pas facile", a-t-il confié, saluant également l'accompagnement du manager du groupe.

Le titre "Made in Senegal" prolonge l'esprit de "Made in Dakar", avec l'ambition, à terme, d'élargir cette démarche à l'échelle africaine, a expliqué le directeur musical.

Un album entre héritage et nouvelles créations

Le projet traduit également la volonté de faire davantage de place au continent dans les activités du groupe, dont les prestations se déroulent essentiellement à Dakar et à l'étranger.

Sur le plan musical, l'album fait la part belle au répertoire classique de l'Orchestra Baobab, tout en ouvrant la voie à de nouvelles compositions. "Comme on représente l'Orchestra Baobab, je crois que nous devons continuer ce travail-là, mais tout en créant d'autres morceaux", a indiqué Thierno Koïté.

Le choix des titres retenus répond aussi à des considérations de production et de commercialisation, certains morceaux étant prévus pour de prochaines sorties.

L'album s'ouvre notamment sur "Anna Maria", une chanson associée à feu Rudy Gomis, ancien membre de l'orchestre, interprétée cette fois-ci par Zacharia Koïté, dit Papino, lead vocal du groupe.

Thierno Koïté a présenté ce choix comme un hommage à son ancien compagnon de scène, dont il a salué le "courage" et l"'attachement" à l'orchestre malgré la maladie.

Papino s'est réjoui, pour sa part, de la sortie de cet album, évoquant le plaisir de poursuivre l'aventure musicale au sein du groupe qu'il a fréquenté depuis son enfance, lorsqu'il accompagnait son père.

"La musique de l'Orchestra Baobab, c'est un langage qu'il faut comprendre d'abord avant de le parler", a-t-il expliqué, estimant que la continuité consiste à préserver l'identité musicale du groupe tout en lui apportant de nouvelles contributions.

Avec "Made in Senegal", attendu vendredi, l'Orchestra Baobab entend ainsi faire vivre son patrimoine musical et élargir sa proximité avec le public sénégalais, notamment grâce à cette tournée annoncée dans les régions du pays.