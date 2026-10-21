Madagascar: Billard - Mondiaux WPA - Six joueurs à Londres

Une première participation. Six joueurs représentent Madagascar, sur invitation, aux championnats du monde de blackball de la World Pool Association (WPA), du 20 au 28 octobre à Londres.

Dix-huit nations issues de quatre continents participent à la compétition, dont quatre pays africains : l'Afrique du Sud, le Maroc, Madagascar et Maurice. Ce rendez-vous mondial se déroule sous l'égide de la World Confederation of Billiards Sports (WCBS), une instance reconnue par le Comité international olympique (CIO).

L'équipe malgache est conduite par Zava Garein Patrick Andrianirina, qui cumule les fonctions d'entraîneur et de capitaine. Il est accompagné de Serge Aimé Claudio Raveloarison, d'Andoniala Sandy Andriamiholimanana, de Mathieu Gascar Yohan Falimanantsoa et de Petit. Fabiola Razanany est l'unique joueuse de la sélection.

La délégation, qui représente l'Académie malgache de billard, a quitté le pays lundi après plusieurs semaines de préparation intensive. Les joueurs prennent eux-mêmes en charge l'ensemble des frais liés à leur participation.

Par ailleurs, vingt-quatre autres joueurs malgaches participeront aux championnats du monde de l'International Billiards Federation (IBF), prévus au Cap, en Afrique du Sud, du 24 octobre au 1er novembre.