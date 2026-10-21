Nigeria: JPMorgan dépose 38 millions de dollars auprès de la Banque centrale du Nigeria à l'approche de son lancement

JPMorgan Chase & Co., la plus grande banque des États-Unis en termes d'actifs, a déposé 50 milliards de nairas (38 millions de dollars) auprès de la Banque centrale du Nigeria, alors qu'elle est en passe d'obtenir une licence de banque d'affaires dans le pays le plus peuplé d'Afrique, selon Bloomberg.

Ce dépôt répond à l'une des dernières exigences réglementaires liées au projet, selon des sources proches du dossier. La banque espère obtenir l'autorisation d'ici fin 2026 ou début 2027, bien que la banque centrale n'ait pas encore pris de décision définitive.

Ce versement satisfait à l'exigence de capital minimum imposée par le Nigeria aux banques d'affaires, qui a été portée de 15 milliards de nairas à 50 milliards de nairas dans le cadre des réformes bancaires introduites en mars 2024. La réglementation impose aux candidats de placer des fonds sur un compte dédié auprès de la banque centrale afin de démontrer leur capacité à financer leurs activités.

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Les banques commerciales titulaires d'une licence nationale doivent détenir au moins 200 milliards de nairas, tandis que celles disposant d'une licence internationale doivent en détenir 500 milliards. La demande de JPMorgan relève de la catégorie des banques d'affaires, qui se concentre sur la clientèle d'entreprises, la banque d'investissement et les transactions financières.

JPMorgan exploite un bureau de représentation à Lagos, la capitale commerciale du Nigeria, mais ne dispose pas d'une licence lui permettant de fournir des services bancaires dans le pays. L'obtention de cette autorisation permettrait à l'établissement de crédit new-yorkais de se développer dans les domaines du crédit aux entreprises, du financement du commerce international, des paiements et d'autres services destinés aux entreprises et aux clients institutionnels. La banque cherche à s'approprier une part plus importante des transactions financières impliquant des entreprises nigérianes, des investisseurs internationaux et des entreprises opérant à travers l'Afrique.

Cette demande s'inscrit dans le cadre de l'expansion de JPMorgan à travers le continent. L'établissement bancaire s'est implanté sur des marchés tels que l'Afrique du Sud, le Kenya et la Côte d'Ivoire. En septembre 2026, elle a nommé Edward Bell à la tête de ses activités de banque d'investissement en Afrique subsaharienne. Sailepu Montet a été désignée pour superviser son bureau au Kenya, tandis que Michael Ahonzo Avou a été nommé à la tête des opérations en Côte d'Ivoire. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre des projets de la banque visant à renforcer ses activités de banque d'entreprise et de banque d'investissement sur les marchés africains.

JPMorgan a refusé de commenter la procédure d'octroi de licence, tandis que la Banque centrale du Nigeria n'a pas répondu à une demande de commentaires. Si elle est approuvée, la licence de banque d'affaires offrirait à JPMorgan une plateforme pour accompagner les entreprises à la recherche de financements, gérer les transactions transfrontalières et faciliter la levée de capitaux au Nigeria. Cette initiative intervient alors que les banques nigérianes achèvent un processus de recapitalisation visant à renforcer leurs bilans et à accroître leur capacité à financer les entreprises.

Points clés à retenir

L'entrée envisagée de JPMorgan sur le marché nigérian de la banque d'affaires pourrait intensifier la concurrence dans les domaines du financement des entreprises, de la banque d'investissement et des transactions transfrontalières dans le plus grand pays d'Afrique en termes de population.

Ce dépôt de 50 milliards de nairas correspond à l'exigence de capital minimum introduite par la Banque centrale du Nigeria en 2024, lorsque les autorités de régulation ont relevé le seuil applicable aux banques d'affaires, qui était auparavant de 15 milliards de nairas. Ces mêmes réformes ont relevé les exigences de fonds propres pour les banques commerciales à 200 milliards de nairas pour les licences nationales et à 500 milliards de nairas pour les licences internationales, les établissements existants ayant jusqu'au 31 mars 2026 pour s'y conformer.

Pour JPMorgan, une licence de banque d'affaires lui ouvrirait la voie à une expansion de ses activités sans avoir à pénétrer le marché nigérian de la banque de détail, où des prêteurs tels qu'Access Holdings, Guaranty Trust Holding, Zenith Bank et United Bank for Africa servent des millions de clients. JPMorgan se concentrerait plutôt sur les entreprises, les institutions et les investisseurs ayant besoin de financements, de services de trésorerie, d'opérations de change et d'un accès aux marchés financiers internationaux.

Sa présence pourrait offrir aux entreprises nigérianes une source supplémentaire de financement et favoriser les opérations d'investissement étranger, en particulier dans les secteurs nécessitant un financement en dollars et un accès aux institutions financières mondiales. Cette expansion pourrait également soutenir les entreprises actives dans le commerce international en leur donnant accès à des services de financement du commerce et de paiement.

Les besoins du Nigeria en matière d'infrastructures, son secteur énergétique et son marché des entreprises en pleine croissance offrent des opportunités aux banques disposant de réseaux internationaux. Toutefois, l'obtention d'une licence ne garantirait pas la croissance des prêts ni les afflux d'investissements. Ces résultats dépendraient de la demande, de la conjoncture économique, de la stabilité monétaire et de la capacité de la banque à nouer des relations avec les entreprises nigérianes. L'accord de la banque centrale reste le dernier obstacle à franchir avant que les activités puissent débuter.